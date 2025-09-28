Adolescente sofre trauma na coluna após mergulho em açude em Porto Acre

Um adolescente de 17 anos ficou gravemente ferido neste domingo (28) após mergulhar em um açude localizado em um ramal da região do Caquetá, na zona rural de Porto Acre.

De acordo com familiares, o jovem utilizou a estrutura de um quiosque às margens do açude para realizar um mergulho de cabeça, conhecido popularmente como “facada”. No entanto, a área em que ele caiu tinha pouca profundidade, o que fez com que batesse a cabeça no fundo.

Após o impacto, o adolescente perdeu os sentidos e foi resgatado pelos próprios familiares, que o levaram em um veículo particular até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito de Rio Branco.

A equipe médica da UPA acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou a transferência do paciente em uma ambulância de suporte avançado para o pronto-socorro de Rio Branco. Ele deu entrada no setor de traumatologia, apresentando quadro clínico estável, mas sem resposta a estímulos do pescoço para baixo.

Segundo informações médicas, o diagnóstico inicial aponta trauma na coluna cervical, com possibilidade de tetraplegia. O adolescente permanece internado e deverá passar por novos exames para avaliação da gravidade da lesão.