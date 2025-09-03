Adolescentes ligados a roubos são apreendidos durante operação contra facções no Acre

A Polícia Civil do Acre apresentou, nesta quarta-feira (3), os resultados de mais uma ação de enfrentamento à criminalidade em Rio Branco. A Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Decor) efetuou a apreensão de dois adolescentes envolvidos em atos infracionais análogos a roubo majorado e extorsão, além da prisão de um adulto pelo crime de roubo.

Segundo o delegado Yeves Dixon, responsável pela Decor, as prisões fazem parte de um trabalho direcionado contra delitos que restringem a liberdade das vítimas e impactam diretamente a sensação de segurança. “São ações que, apesar de pontuais, confirmam a redução cada vez maior dos números de roubo aqui na cidade. Nosso foco é investigar e prender autores desse tipo de crime, garantindo que essas práticas não se perpetuem”, explicou.

O delegado Pedro Paulo Busolin reforçou que a atuação da Polícia Civil vai além da capital. De acordo com ele, a disputa entre facções, como o Bonde dos 13 e o Comando Vermelho, não se limita a bairros específicos, mas se estende também à zona rural e ao interior do Acre.

“Ontem cumprimos mandados na região próxima a Porto Acre. A presença das facções não é restrita a uma área; elas buscam controlar o território em várias regiões, incluindo rotas ligadas ao tráfico de drogas”, destacou.

Busolin lembrou ainda que, em anos anteriores, o Acre figurava entre os estados mais violentos do país por conta da guerra entre organizações criminosas. Entretanto, operações recentes têm enfraquecido a base dessas facções e contribuído para a redução dos índices de homicídio e roubo.

Com o avanço das investigações e a prisão de suspeitos ligados a diferentes frentes da criminalidade, a Polícia Civil espera manter a tendência de queda nos indicadores de violência, tanto na capital quanto nos municípios do interior.