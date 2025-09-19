Adolescentes são detidas após furtarem chocolates, fones e até sushi em supermercado de Porto Velho

Duas adolescentes, de 14 e 15 anos, alunas de um colégio militar, foram flagradas furtando em um supermercado localizado na Avenida Jorge Teixeira, esquina com a Raimundo Cantuária, em Porto Velho (RO).

Segundo o segurança do estabelecimento, não era a primeira vez que as jovens praticavam furtos no local. Nesta ocasião, elas foram monitoradas pelas câmeras de segurança, que registraram o momento em que colocavam diversos produtos em sacolas e, em seguida, dentro de uma mochila.

Ao tentar sair sem pagar, as adolescentes foram abordadas. Entre os itens encontrados estavam chocolates, salgadinhos, fones de ouvido e até porções de sushi. Questionadas, elas afirmaram que possuíam dinheiro, mas que não tinham intenção de pagar pelos produtos.

As duas foram conduzidas ao Departamento de Flagrantes para as devidas providências.

Veja o vídeo: