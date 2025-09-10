10/09/2025
Universo POP
Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

Nas imagens, é possível ver os adolescentes fazendo sinais de uma facção criminosa que atua no estado

Uma denúncia enviada com exclusividade ao ContilNet revelou que um grupo de menores infratores do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC) realizou uma live nas redes sociais de dentro da unidade socioeducativa Aquiry, localizada no bairro Santa Luzia, em Rio Branco.

Imagens foram flagradas e enviadas com exclusividade ao ContilNet/Reprodução

Nas imagens, é possível ver os adolescentes fazendo sinais de uma facção criminosa que atua no estado. Na legenda da transmissão, a publicação pede liberdade para os internos da unidade: “Lili para os menor”, diz o texto.

A live acontecia durante uma sessão de corte de cabelo e foi feita em colaboração com um perfil de uma pessoa externa, que não estava na unidade.

Pelo menos cinco adolescentes aparecem nas imagens. A transmissão, que durou poucos segundos, chegou a ser acompanhada por quase 50 pessoas simultaneamente.

O ContilNet solicitou um posicionamento ao Instituto Socioeducativo do Acre, mas até o fechamento desta reportagem não obteve resposta.

VEJA:

Uso de celular é proibido em unidades socioeducativas

De acordo com as normas que regem o sistema socioeducativo, o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos é estritamente proibido dentro das unidades. A entrada desses dispositivos é considerada uma grave falha de segurança, já que pode facilitar a comunicação de internos com organizações criminosas e permitir a prática de novos delitos mesmo durante o cumprimento da medida socioeducativa.

