Adriane Galisteu desabafa sobre documentário de Senna: “Muito difícil”

Desde o lançamento da série da Netflix sobre a vida de Senna, no fim do ano passado, Adriane Galisteu virou assunto nas redes sociais por não ter recebido o destaque considerado merecido, já que foi a última namorada do piloto.

Após a repercussão das críticas, a plataforma HBO Max resolveu contar a versão da apresentadora e está produzindo a história. Durante sua participação no Lady Night, do Multishow, comandado por Tatá Werneck, ela confirmou as gravações e ainda recordou os momentos que viveu ao lado do amado, que morreu em um acidente há 31 anos.

“Tive vários dias de princesa ao lado dele. Não tinha como não se sentir princesa. Me sentia princesa o tempo inteiro”, começou ela, ao ser questionado sobre o relacionamento.

Desabafo sobre o documentário

Ainda durante o bate-papo, Adriane Galisteu falou sobre a personalidade de Senna: “O lado piloto todo mundo conhece bem, todos os documentários e livros falam da genialidade e do foco dele. Mas como homem, como namorado, como pessoa, eu posso contar, e quero dizer que ele era ainda melhor”, elogiou.

Em seguida, ela desabafou a respeito das dificuldades em recordar tudo o que eles passaram juntos: “É um trabalho muito difícil para mim, porque tinha… essas gavetas estavam todas fechadas, trancadas, bem organizadas, e eu tive que mexer em todas elas”, afirmou, antes de completar:

“Então, não está sendo fácil gravar esse documentário, mas está sendo também muito emocionante reviver e poder contar essa história para uma geração nova. Minha história também merece ser contada”, encerrou.