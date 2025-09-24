Advogada de Rayane Figliuzzi exige reparação por acusações feitas por Carol Lekker

Na manhã desta quarta-feira (24/9), a advogada de Rayane Figliuzzi, participante de “A Fazenda 17”, divulgou uma nota de esclarecimento após Carol Lekker ter alegado, durante exibições do programa exibido na Record, que Rayane teria “ficha suja” e cometido múltiplos crimes. Essas afirmações são consideradas falsas e difamatórias pelo documento jurídico.

De acordo com a nota obtida pelo portal LeoDias, Rayane responde apenas a um processo ainda em tramitação e, em nenhuma hipótese, pode ser considerada culpada por estelionato ou outros crimes mencionados pela rival. A advogada ressalta que Rayane jamais foi presa, tendo apenas sido detida para prestar depoimento, momento em que foi liberada.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Carol Lekker e Rayane Figliuzzi discutem em “A Fazenda” Reprodução: Recordplus Rayane e Carol durante a discussão protagonizaram um dos momentos mais tensos do programa, que estreou no último dia 18 Reprodução: Recordplus Carol Lekker Reprodução: Instagram Rayane Figliuzzi assina com a Record e estará em “A Fazenda 17” Reprodução: Record Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, é musa da Vila Isabel Foto: Instagram/@rayfigliuzzi Voltar

Próximo

Ainda segundo o posicionamento, a declaração de Carol teria desencadeado uma forte onda de ofensas nas redes sociais e a difusão de uma fotografia que não retrata Rayane, mas sim episódios distintos de outras pessoas, o que teria contribuído para um “linchamento virtual” e lesão à imagem e dignidade da namorada do cantor Belo.

A nota reforça que divergências dentro do jogo são esperadas, mas não podem servir de pretexto para propagar mentiras que atingem a honra de alguém: “Diante do exposto, resta evidente a necessidade de que a participante Carol Lekker responda juridicamente por suas falas falsas e ofensivas, nos termos da lei”, escreveu a advogada Márcia Marques Santos Passalini.

Com a nota oficial em circulação, há indícios de que a defesa de Rayane pode ingressar com ação judicial por calúnia, difamação ou injúria contra Carol Lekker. Se levada adiante, a disputa jurídica deverá acompanhar os capítulos do reality.

Nas redes sociais, a assessoria de Carol Lekker publicou que não houve intenção de difamar, se apoiando em informações já veiculadas pela imprensa e que, neste caso, não há invenção de fatos.

Contexto do confronto

A rivalidade entre Carol e Rayane vinha ganhando corpo nas últimas edições do reality show. Na madrugada que antecedeu a nota, as duas protagonizaram uma discussão acalorada na sede de “A Fazenda”, trocando ofensas e acusações diante de outros participantes e câmeras.

Em determinado momento, Carol acusou Rayane de agressão, afirmando que teria sido tocada ou “dada um tapa” no rosto, o que Rayane negou com veemência. A direção do programa se posicionou afirmando que revisou as imagens e concluiu que nenhuma regra do confinamento foi violada.

Além disso, o episódio foi marcado pela escolha da Roça: Rayane, como Fazendeira da semana, indicou Carol diretamente para disputar a permanência no jogo.

Dentro do universo de “A Fazenda 17”, Carol Lekker também ocupa papel de “infiltrada”, ou seja, seu ingresso no confinamento foi feito sob dinâmica especial, o que já gerou desconfiança entre participantes e público.