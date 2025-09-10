Advogado acreano vai palestrar sobre Inteligência Artificial no maior encontro da jovem advocacia do país

Inteligência Artificial no Direito: Acre marca presença em evento nacional

O advogado e professor de Direito Leonardo Vasconcelos será um dos palestrantes do XXII Encontro Nacional da Jovem Advocacia, que acontece de 15 a 17 de outubro, em Maceió (AL). Reconhecido pelo pioneirismo no Acre no uso da tecnologia no Direito, ele abordará a temática “Inteligência Artificial aplicada à prática jurídica”, tema cada vez mais presente no dia a dia dos profissionais da advocacia.

O evento, que reúne jovens advogados de todo o Brasil, contará com três dias de painéis, debates e palestras com nomes de destaque da área jurídica. Além de Leonardo, o Acre terá ainda dois representantes: a presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB/AC, Keila Jessias, que falará sobre Direito de Família, e o vice-presidente, Tiago Nery, que palestrará sobre Advocacia Criminal.

Vale lembrar que o Acre tem atuação pioneira na regulamentação do uso da inteligência artificial no Direito. Em 2023, a OAB/AC foi a primeira seccional do país a editar norma (Resolução nº 49/2023) sobre o tema, antes mesmo do Conselho Federal. Também foi do Acre a primeira petição judicial brasileira escrita com auxílio de IA, protocolada em 17 de fevereiro de 2023 ambas iniciativas de autoria de Leonardo Vasconcelos.

Sem dúvidas, uma presença que reforça o protagonismo da advocacia acreana no cenário nacional.

Niver

Quem celebrou nova idade na segunda – feira, dia 8, foi o deputado Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Acre. A coluna registra a data especial e deseja os parabéns, desejando muitas felicidades e conquistas.

Miss Acre Teen 2025

A bela Eduarda Aguiar, 20 anos, natural de Envira (AM), modelo e estudante de Psicologia em Rio Branco, se prepara para um grande desafio. Ela irá representar o Acre no Miss Brasil Teen Nacional 2025, que acontece em dezembro na cidade de Cuiabá. A jovem conta com a preparação do experiente treinador @celsomissologo, referência no mundo miss.

Viva aos 70 anos

A empresária Ana Paula Correia celebrou um momento especial ao lado da mãe, Licinha, que completou 70 anos. A data foi marcada por uma festa emocionante, reunindo familiares e amigos em uma atmosfera de alegria e afeto.

27º Festival de Praia

Neste domingo, 14, acontece o encerramento do 27º Festival de Praia de Boca do Acre, que terá como atração principal o show do cantor Zé Vaqueiro, prometendo animar o público e fechar o evento com chave de ouro.

Aniversário

O talentoso fotógrafo Ítalo Sousa celebrou idade nova na terça-feira, 9, recebendo todo o carinho de amigos e familiares. Querido por todos e reconhecido pelo olhar sensível por trás das lentes, Ítalo é exemplo de dedicação e profissionalismo.

Talismã Eventos

Rio Branco acaba de ganhar um novo espaço para quem deseja celebrar em grande estilo sem abrir mão do contato com a natureza. O Talismã Eventos oferece uma chácara aconchegante dentro da cidade, com amplo salão, piscina e estrutura completa para receber festas e confraternizações. Localizado na Rodovia AC-40, km 12, Ramal Tucumã, próximo à escola Tufic Asmar, no bairro Santa Maria, o espaço já está disponível para reservas.

Contato:68 99932-1464

A Semana do Cliente Maislaser chegou, e a Ana Hickmann tem um recado especial pra você!

Ela também começou como cliente e se encantou com a qualidade, conforto, tecnologia e resultados reais da Maislaser. Foi esse match perfeito que a transformou em nossa sócia!

E agora chegou a sua vez: de 09 a 15 de setembro, aproveite promoções imperdíveis e viva a experiência de uma pele lisinha de verdade. ‍

Não perca essa chance!

Contato: 68 99969-1887

Parabéns

Quem completou mais um ano de vida no domingo, 7, foi Edson Marangoni, chefe de Comunicação da Aleac. A coluna registra os votos de felicidade e sucesso!

Via Expressa Connection