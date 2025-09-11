Advogado de Bolsonaro deixa STF após maioria para condenação

Escrito por Metrópoles
Integrante da defesa de Jair Bolsonaro, o advogado Paulo Amador Bueno deixou o plenário da Primeira Turma do STF na tarde desta quinta-feira (11/9), logo após o colegiado formar maioria para condenar o ex-presidente por todos os crimes pelos quais era réu.

Bueno saiu do plenário da Primeira Turma por volta das 16h10. Abordado pela coluna, ele confirmou que estava indo embora e disse que um integrante da equipe da defesa ficaria no plenário acompanhando o restante do julgamento.

O advogado Celso Vilardi, que comanda a defesa de Bolsonaro, não compareceu à sessão de julgamento desta quinta-feira. Procurado pela coluna, Vilardi não respondeu. O espaço segue aberto para eventuais manifestações do jurista.

