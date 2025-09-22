Agências do Trabalhador começam a semana com mais de 750 vagas no DF

A semana começa com 752 oportunidades de emprego no Distrito Federal. As vagas contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. Os salários chegam a R$ 2,8 mil.

O posto com maior remuneração é o de pedreiro, no Jardim Botânico. Há duas vagas disponíveis e não é necessário ter formação, apenas experiência comprovada.

Já o cargo com mais oportunidades abertas é o de vendedor interno, na Asa Sul. São 70 vagas que podem ser preenchidas por candidatos que tenham iniciado o ensino médio. Não é preciso ter experiência. O salário é de R$ 1.518 mais benefícios.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 15 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).