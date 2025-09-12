12/09/2025
Agentes de saúde e endemias recebem treinamento em primeiros socorros no Vale do Juruá

A capacitação reuniu 75 profissionais de várias comunidades da região

Agentes comunitários de saúde e de combate às endemias do Vale do Juruá participaram, nesta semana, de um curso prático de primeiros socorros promovido pelo programa Mais Saúde com Agente, do Ministério da Saúde. A capacitação reuniu 75 profissionais de várias comunidades da região e foi realizada no quartel do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul.

O Mais Saúde com Agente é uma iniciativa do Ministério da Saúde/ Foto: Cedida

O treinamento abordou noções básicas de atendimento em situações de emergência, como parada respiratória e afogamento, com o objetivo de preparar os agentes para manter o paciente estável até a chegada de uma equipe especializada.

O agente de endemias Antônio Freitas ressaltou a relevância do curso. “Esse curso traz mais conhecimento e vai ajudar muito quando estivermos em contato com pacientes em situações de risco. A ideia é manter o paciente vivo até o socorro chegar”, afirmou.

O treinamento ocorreu em Cruzeiro do Sul/ Foto: Cedida

Já a enfermeira Magda Zenteno destacou que o encontro reforça conteúdos já trabalhados na modalidade online. “Muitos profissionais moram em áreas distantes e têm dificuldade de acesso. Aqui, eles puderam fortalecer o conhecimento e praticar as técnicas”, disse.

Segundo a preceptora Rosineire Silva, o curso tem duração de dois anos e inclui módulos teóricos e práticos. “As noções de primeiros socorros são essenciais. Esses profissionais atuam em comunidades de difícil acesso e precisam manter o paciente estável até a chegada do atendimento especializado”, ressaltou.

O Mais Saúde com Agente é uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com estados e municípios. O programa tem como objetivo qualificar agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, fortalecendo a atenção primária e a vigilância em saúde, com foco especial em comunidades vulneráveis.

