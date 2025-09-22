Agro Norte Mitsubishi leva All New Triton 2026 para Expo Sena e Tarauacá Rural Show

Entre os dias 24 e 28 de setembro, a equipe da Agro Norte Mitsubishi marcará presença em duas importantes feiras do Acre: a Expo Sena, em Sena Madureira, e a Tarauacá Rural Show, em Tarauacá. Para atender aos visitantes, a empresa contará com duas equipes simultaneamente nos dois eventos.

O destaque das feiras será o All New Triton 2026, a pick-up mais econômica do Brasil, eleita pela revista Quatro Rodas. Durante os eventos, os visitantes poderão conferir o veículo de perto e aproveitar ofertas especiais, incluindo emplacamento gratuito, acessórios à escolha do cliente, tanque cheio e película fumê. Além disso, a Agro Norte Mitsubishi oferecerá super valorização no veículo usado dado como entrada, garantindo ainda mais vantagens para quem deseja adquirir o novo modelo.

O gerente de vendas, Carlos Jesiel, destacou a importância de levar o lançamento diretamente aos clientes e reforçar as condições especiais: “Estamos levando o novo Triton para rever nossos clientes, oferecer condições especiais de pagamento e benefícios como emplacamento grátis, tanque cheio e acessórios à escolha. Com isso, acreditamos que será um sucesso total.”

Com essa ação, a Agro Norte Mitsubishi reforça seu compromisso em oferecer atendimento diferenciado e soluções completas para os clientes da região, garantindo que o All New Triton 2026 seja um dos destaques nas feiras de Sena Madureira e Tarauacá.