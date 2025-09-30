Água rosa chama a atenção de moradores e companhia alerta para presença de produto químico

Uma água com coloração rosa chamou a atenção dos moradores de Itu (SP) nesta segunda-feira (29). A Companhia Ituana de Saneamento (CIS) divulgou um alerta a respeito da presença de um produto químico e pediu para que a água seja descartada.
Moradores dos bairros São Luiz e Parque América registraram fotos e vídeos que mostram a água rosa. Conforme a CIS, o produto responsável pela mudança na coloração é usado no tratamento da água, que deve ser descartada.
A companhia também informou que a situação foi normalizada na estação de tratamento e a água deve voltar ao normal. Além disso, será feita uma investigação interna para entender o problema.
Água com coloração rosa preocupa moradores de Itu (SP) — Foto: Arquivo Pessoal