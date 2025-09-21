Ajude a Mococa: filhote resgatado em estado grave precisa de doações para continuar tratamento

O projeto Amor Animal, conduzido por Fernanda Evelyn em Rio Branco, voltou a comover internautas com mais um ato de solidariedade. Desta vez, o resgate foi de um filhote de cachorro que estava abandonado em uma área de mato, extremamente debilitado e aparentando estar sem vida.

No vídeo publicado, Fernanda relata a angústia de não encontrá-la de imediato, até que a pequena, batizada de Mococa, respondeu ao chamado e se aproximou, mesmo assustada e fraca.

Após o resgate, a filhote foi levada para a clínica veterinária Clinivet, onde passou por exames e consultas. Para alívio de todos, os testes realizados deram negativo, descartando doenças graves. Agora, Mococa segue internada, recebendo cuidados intensivos para recuperar a saúde.

Fernanda informou que, caso tudo ocorra como esperado, a cadelinha poderá receber alta já na próxima segunda-feira (22). No entanto, os custos da internação são elevados, e por isso o projeto Amor Animal pede apoio da comunidade para ajudar a custear as despesas.

Além das doações via Pix, a fundadora reforçou que compartilhar a história também é uma forma de colaborar. Criado para acolher cães e gatos abandonados em Rio Branco, a iniciativa se mantém por meio da solidariedade e do engajamento de pessoas dispostas a transformar a vida de animais em situação de rua.

Veja o vídeo: