Alan Rick acelera negociações com MDB e Republicanos e avança na corrida eleitoral de 2026

O senador Alan Rick caminha para se tornar o candidato a governador na eleição de 2026 no Acre, com uma aliança estratégica entre o MDB e o Republicanos. O movimento foi reforçado em uma reunião recente, realizada com lideranças dos dois partidos, que contou com a presença de Vagner Sales, presidente estadual do MDB, e nomes como Aldemir Lopes, João Correia, Marcus Alexandre, Leonardo Melo, além da assessoria do senador.

O encontro foi um desdobramento das tratativas sobre a filiação de Alan Rick e a composição da chapa majoritária. A decisão sobre a filiação ao Republicanos ainda será formalmente anunciada nos próximos dias, mas o encaminhamento é claro: o senador será o cabeça de chapa, enquanto o MDB terá papel central na indicação do vice e na construção de alianças.

“Sempre bom conversar com lideranças experientes como os amigos do MDB-Acre, presidido por Vagner Sales, o amigo Roberto Duarte, que já fez parte dos quadros do Glorioso e hoje preside o Republicanos no estado.O Acre é a nossa prioridade! Seguiremos avançando!”, destacou o senador nas redes sociais.

Embora a definição final ainda não tenha sido tomada, a ex-deputada federal Jéssica Sales aparece como o principal nome cotado para compor a chapa, seja na vice-governadoria ou em outras funções estratégicas. A aliança entre MDB e Republicanos busca consolidar uma frente sólida, com capilaridade eleitoral em diversas regiões do estado.

Em contato com o ContilNet, Alan afirmou que a frente está num caminho muito tranquilo para um ‘casamento’ com o MDB e Republicados, apesar da conversa com os demais partidos. Além da parceria entre os dois partidos, existem conversas em andamento com outras siglas, como o PSD, do senador Sérgio Petecão, e o PL, do senador Márcio Bittar, com o objetivo de ampliar a base de apoio da chapa. A articulação busca reunir partidos com presença histórica no estado para fortalecer a candidatura e ampliar a competitividade frente às demais forças políticas.

O cenário político do Acre para 2026 mostra uma movimentação intensa, com negociações que envolvem não apenas a composição das chapas majoritárias, mas também a definição de estratégias proporcionais, alianças regionais e distribuição de candidaturas entre partidos. A consolidação de Alan Rick como candidato a governador com o Republicanos e o MDB reforça o peso eleitoral do grupo e cria uma base de disputa estruturada para os próximos meses.

As lideranças partidárias envolvidas destacam que a decisão ainda precisa ser formalizada, mas as reuniões recentes indicam um alinhamento estratégico e uma definição de papéis dentro da chapa, incluindo a escolha do vice e a possibilidade de candidatura ao Senado. O resultado dessas negociações será determinante para o desenho final do tabuleiro eleitoral em 2026, definindo a configuração das principais forças políticas do estado.

Veja o vídeo: