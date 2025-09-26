Alan Rick bate o martelo e decide se filiar ao Republicanos para disputar o Governo em 2026

O senador e pré-candidato ao Governo, Alan Rick, bateu o martelo e decidiu que vai se filiar ao Republicanos. A declaração foi dada ao Gazeta Entrevista nesta sexta-feira (26).

Atualmente no União Brasil, Alan Rick não encontrou espaço dentro da sigla para lançar sua pré-candidatura e, por isso, optou por ingressar no partido do prefeito de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

“Vamos para o Republicanos, o 10. O Republicanos nos fez um convite, assim como o MDB, o Novo e o presidente do PSD, Kassab. O primeiro convite partiu do Republicanos. Nós avaliamos toda essa conjuntura política e, acima de tudo, houve um pedido de uma pessoa muito especial para mim, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que me convidou para integrar o Republicanos”, disse o senador.

Alan disse que convidou o prefeito Tarcísio para participar de sua filiação em Rio Branco, com data ainda a ser marcada.

Na ocasião, o senador disse que espera o apoio do MDB e afirmou que o partido pode formar federação com o Republicanos.

“O MDB e o Republicanos podem formar a Federação. Não há nenhum conflito de interesse. Tem quadros muito importantes. O ex-prefeito Rio Branco, Marcus Alexandre, presidente [estadual do MDB] Wagner Salles e outras figuras importantes do partido”, destacou.