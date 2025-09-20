Alan Rick e César Andrade entregam ruas pavimentadas em Porto Walter e senador garante novos recursos

Neste sábado, 20, o senador Alan Rick (União-AC) e o prefeito de Porto Walter César Andrade (PP-AC) entregaram as obras de pavimentação das ruas Anísia Bernardino e Manoel Correia Filho, que receberam tijolos maciços, sistema de drenagem de águas pluviais, calçadas e sinalização. A obra foi viabilizada com R$ 1 milhão em emenda destinada pelo senador.

“Muito feliz com essas entregas e com o compromisso da prefeitura em executar as emendas que alocamos para o município. O prefeito César é um parceiro, e em breve voltaremos para inaugurar novas ruas e ramais. Nosso mandato garantiu R$ 1,7 milhão de emendas para esses investimentos”, destacou Alan Rick.

“Foram muitos anos na lama. Tenho até foto do meu carro atolado. No verão era poeira. Agora só felicidade. Estou muito feliz, muito agradecido”, descreveu Djalma Nogueira, morador da Rua Manoel Correia Filho.

O senador também visitou a Unidade de Saúde Estephan Barbary, construída com emenda que ele assegurou ainda como deputado federal, onde estava sendo realizado o projeto Mais Saúde, Menos Filas, com atendimentos de especialistas e exames de imagem. A continuidade da iniciativa já conta com R$ 1 milhão pago e mais R$ 1 milhão anunciado durante a visita.

O prefeito César Andrade ressaltou a importância da parceria com o mandato.

“Alan Rick tem sido um grande aliado de Porto Walter. Graças às suas emendas estamos conseguindo pavimentar ruas, recuperar ramais, melhorar a saúde e investir em várias áreas que fazem diferença no dia a dia da população. Esse apoio tem sido fundamental para que a cidade avance.”

A secretária municipal de Saúde, Ana Flávia, também destacou os resultados dos investimentos.

“O projeto Mais Saúde, Menos Filas é um exemplo de como os recursos chegam para atender diretamente a comunidade. Já conseguimos reduzir a espera por exames e consultas especializadas, e com a continuidade do apoio do senador, que também já investiu aqui na nossa Telemedicina, em equipamentos em tantas outras ações, vamos ampliar ainda mais esse atendimento”, disse.

Ao todo, Porto Walter já soma mais de R$ 8,6 milhões em emendas garantidas por Alan Rick, contemplando saúde, pavimentação urbana e de ramais, assistência social, abastecimento de água, cultura e inclusão digital com pontos de internet nas escolas rurais.

“Temos trabalhado muito por Porto Walter. Ainda há muito a fazer, mas é gratificante demais ver o resultado do nosso trabalho transformando a realidade das famílias”, concluiu o senador.

