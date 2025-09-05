Alane mostra Fran Gil em volta aos palcos após morte de Preta; vídeo

Alane Dias prestigiou o namorado, Francisco Gil, em sua volta aos palcos após a morte da mãe, Preta Gil. O cantor se apresentou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na quinta-feira (4/9).
Nas redes sociais, a ex-BBB publicou um vídeo do amado cantando a canção Várias Queixas no formato voz e violão. “Depois de um dia cheio de trabalho, duas viagens e muita emoção, deu tempo de vir ver o meu amor de volta aos palcos”, escreveu ela.
Fran Gil havia dado uma pausa na carreira musical desde a morte da mãe, Preta Gil. A cantora faleceu no dia 20 de julho, em Nova York, nos Estados Unidos, após uma longa batalha contra o câncer. No final de agosto, o artista anunciou que retornaria aos palcos em apresentações solo e também ao lado do grupo Gilsons.
“Eu ainda não tinha anunciado aqui, mas em setembro retorno aos palcos depois de um tempo longa. A primeira data já esgotou e abrimos uma extra. Voz e violão pela primeira vez em Porto Alegre. Estou feliz com isso”, escreveu Fran nos stories do Instagram.