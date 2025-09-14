Alegria e diversão embalam as provas Kids da Meia Maratona Metrópoles

Depois de buscarem o kit para competir uma das provas Kids de 1 km da Meia Maratona Metrópoles, as crianças não viam a hora de ouvir a contagem regressiva e começarem o trajeto da corrida, realizada na tarde desse sábado (13/9), no estacionamento externo do Minas Tênis Clube, na L4 Norte.

Pais, irmãos, avós e outros familiares fizeram questão de prestigiar a Meia Maratona Metrópoles e incentivar os pimpolhos a ultrapassarem a linha de chegada do percurso. A garotada deu um show de alegria, concentração e dedicação durante a competição.

As provas Kids foram divididas nas categorias feminino e masculino; e em duas faixas etárias, de 10 a 12 anos; e de 7 a 9 anos. O triatleta William Bonder deu algumas orientações para os atletas mirins. Ele também conduziu o momento de aquecimento antes da disputa. “Se o coleguinha cair, a gente ajuda”, frisou.

As crianças precisavam dar duas voltas no trajeto montado exclusivamente para as provas da categoria Kids. Quando o relógio marcou exatamente 16h, iniciou a disputa do grupo masculino de 10 a 12 anos. Quem finalizou em primeiríssimo lugar foi Sauro Oliveira. Nas colocações seguintes, ficaram Samuel Pereira, Pedro Heitor e Brayan, respectivamente.

Prova Kids de 1 km de competidores de 10 a 12 anos

Os garotos deram um show de concentração durante o trajeto

À coluna Claudia Meireles, Sauro Oliveira, de 12 anos, revelou que corre desde os três. “Já fiz várias provas. É muito bom participar das corridas”, disse o garoto, com confiança. Samuel Pereira também é adepto do esporte. Ele já concluiu quatro disputas. “Muito legal a prova. Eu estava na frente, mas ele me passou”, detalhou o segundo colocado.

Em bate-papo descontraído, Pedro Heitor salientou que costuma correr 5 km. Para o garoto, o calor foi a parte mais difícil da competição. “Estou feliz. Gratidão porque essa corrida foi muito boa”, garantiu o terceiro lugar.

Sauro Oliveira

A segunda largada envolveu o grupo feminino com idade de 10 a 12 anos. Lisa Lacerda Vaz cruzou a linha de chegada primeiro. Depois, passaram pelo marco Lara Barboza, Maria Esther Rodrigues e Laura Teixeira Andrade. Inspirada pelo pai, a campeã da disputa está no esporte desde o ano passado. Ela analisou a própria atuação na Meia Maratona Metrópoles: “Na verdade, eu comecei rápido, porque iria quebrar, queria ficar ali entre as primeiras e, no final, dei tudo de mim. Estou bem feliz.”

Corredora há três anos, Lara Barboza viu a modalidade como um desafio, e se lançou. Com vida sedentária, ela passou a se interessar pelo esporte por incentivo e referência da irmã, Giovana Barboza.

Lara Barboza e Lisa Lacerda Vaz disputaram as duas primeiras colocações

Meninas na prova Kids da Meia Maratona Metrópoles

A terceira prova da categoria Kids da Meia Maratona Metrópoles integrou a trupe masculina de 7 a 9 anos. As três primeiras posições ficaram com Miqueias Pereira, Lorenzo Santana e Thiago Bezerra, respectivamente. Com 9 anos, o vencedor entrou para o esporte no ano passado, enquanto o segundo colocado, de 7 anos, passou a correr faz cinco meses. “Dava para dar mais uma volta”, confessou Miqueias.

Thiago Bezerra, de 9 anos, ficou com o terceiro lugar. Ele relatou que a última volta foi a parte mais difícil do percurso, em razão do cansaço.

A quarta largada englobou a turma feminina de 7 a 9 anos. Manuela Fernandes saiu disparada e fez o melhor tempo no trajeto. Depois dela, passaram pela linha de chegada Samira Sophia e Maria Clara Drummond. À coluna, a campeã da categoria frisou que a curva da segunda volta exigiu esforço. “Estou bem feliz com esse resultado”, alegou.

Aquecimento para a prova Kids de 1 km para meninos de 7 a 9 anos

Miqueias Pereira

Manuela Fernandes durante o percurso

Os campeões de todas as categorias levaram para casa um troféu e uma medalha, além de subirem ao pódio da Meia Maratona Metrópoles.

Troféus das provas da corrida Kids da Meia Maratona Metrópoles

Os vencedores subiram ao pódio e ganharam um troféu

Detalhes dos troféus

O DJ Nilo Zika embalou o público com um setlist animado e que motivou a garotada a entrar no clima de corrida.

Os pimpolhos que não competiram puderam se divertir nos brinquedos infláveis, atividades de arco e flecha, entre outras brincadeiras. Crianças e adultos passaram pelo espaço recreativo. Outra atração do local foi a área gastronômica, repleta de food trucks e estandes.

DJ Nilo Zika

A Meia Maratona Metrópoles é uma realização do Inbras, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social (IDS) e do Sol Nascente, com apoio da Secretaria de Turismo. O evento conta com a parceria do Dia a Dia Atacadista, CBV Hospital dos Olhos, Fiat, Powerade, Caixa e Governo Federal.

Veja os highlights da competição infantil no vídeo captado por Caio Bona e Natália Jaguaribe, e editado por Ivan Lacombe:

Confira como foram as provas Kids da Meia Maratona Metrópoles pelos registros dos fotógrafos Matt Ferreira e Nina Quintana:

