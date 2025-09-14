Alegria e diversão embalam as provas Kids da Meia Maratona Metrópoles

Depois de buscarem o kit para competir uma das provas Kids de 1 km da Meia Maratona Metrópoles, as crianças não viam a hora de ouvir a contagem regressiva e começarem o trajeto da corrida, realizada na tarde desse sábado (13/9), no estacionamento externo do Minas Tênis Clube, na L4 Norte.
Pais, irmãos, avós e outros familiares fizeram questão de prestigiar a Meia Maratona Metrópoles e incentivar os pimpolhos a ultrapassarem a linha de chegada do percurso. A garotada deu um show de alegria, concentração e dedicação durante a competição.
Palco da Meia Maratona Metrópoles
Maitê Passos mostra o lado de ginasta
As provas Kids foram divididas nas categorias feminino e masculino; e em duas faixas etárias, de 10 a 12 anos; e de 7 a 9 anos. O triatleta William Bonder deu algumas orientações para os atletas mirins. Ele também conduziu o momento de aquecimento antes da disputa. “Se o coleguinha cair, a gente ajuda”, frisou.
As crianças precisavam dar duas voltas no trajeto montado exclusivamente para as provas da categoria Kids. Quando o relógio marcou exatamente 16h, iniciou a disputa do grupo masculino de 10 a 12 anos. Quem finalizou em primeiríssimo lugar foi Sauro Oliveira. Nas colocações seguintes, ficaram Samuel Pereira, Pedro Heitor e Brayan, respectivamente.
Prova Kids de 1 km de competidores de 10 a 12 anos
Os garotos deram um show de concentração durante o trajeto
À coluna Claudia Meireles, Sauro Oliveira, de 12 anos, revelou que corre desde os três. “Já fiz várias provas. É muito bom participar das corridas”, disse o garoto, com confiança. Samuel Pereira também é adepto do esporte. Ele já concluiu quatro disputas. “Muito legal a prova. Eu estava na frente, mas ele me passou”, detalhou o segundo colocado.
Em bate-papo descontraído, Pedro Heitor salientou que costuma correr 5 km. Para o garoto, o calor foi a parte mais difícil da competição. “Estou feliz. Gratidão porque essa corrida foi muito boa”, garantiu o terceiro lugar.
Sauro Oliveira
A segunda largada envolveu o grupo feminino com idade de 10 a 12 anos. Lisa Lacerda Vaz cruzou a linha de chegada primeiro. Depois, passaram pelo marco Lara Barboza, Maria Esther Rodrigues e Laura Teixeira Andrade. Inspirada pelo pai, a campeã da disputa está no esporte desde o ano passado. Ela analisou a própria atuação na Meia Maratona Metrópoles: “Na verdade, eu comecei rápido, porque iria quebrar, queria ficar ali entre as primeiras e, no final, dei tudo de mim. Estou bem feliz.”
Corredora há três anos, Lara Barboza viu a modalidade como um desafio, e se lançou. Com vida sedentária, ela passou a se interessar pelo esporte por incentivo e referência da irmã, Giovana Barboza.
Lara Barboza e Lisa Lacerda Vaz disputaram as duas primeiras colocações
Meninas na prova Kids da Meia Maratona Metrópoles
A terceira prova da categoria Kids da Meia Maratona Metrópoles integrou a trupe masculina de 7 a 9 anos. As três primeiras posições ficaram com Miqueias Pereira, Lorenzo Santana e Thiago Bezerra, respectivamente. Com 9 anos, o vencedor entrou para o esporte no ano passado, enquanto o segundo colocado, de 7 anos, passou a correr faz cinco meses. “Dava para dar mais uma volta”, confessou Miqueias.
Thiago Bezerra, de 9 anos, ficou com o terceiro lugar. Ele relatou que a última volta foi a parte mais difícil do percurso, em razão do cansaço.
A quarta largada englobou a turma feminina de 7 a 9 anos. Manuela Fernandes saiu disparada e fez o melhor tempo no trajeto. Depois dela, passaram pela linha de chegada Samira Sophia e Maria Clara Drummond. À coluna, a campeã da categoria frisou que a curva da segunda volta exigiu esforço. “Estou bem feliz com esse resultado”, alegou.
Aquecimento para a prova Kids de 1 km para meninos de 7 a 9 anos
Miqueias Pereira
Manuela Fernandes durante o percurso
Os campeões de todas as categorias levaram para casa um troféu e uma medalha, além de subirem ao pódio da Meia Maratona Metrópoles.
Troféus das provas da corrida Kids da Meia Maratona Metrópoles
Os vencedores subiram ao pódio e ganharam um troféu
Detalhes dos troféus
O DJ Nilo Zika embalou o público com um setlist animado e que motivou a garotada a entrar no clima de corrida.
Os pimpolhos que não competiram puderam se divertir nos brinquedos infláveis, atividades de arco e flecha, entre outras brincadeiras. Crianças e adultos passaram pelo espaço recreativo. Outra atração do local foi a área gastronômica, repleta de food trucks e estandes.
DJ Nilo Zika
A Meia Maratona Metrópoles é uma realização do Inbras, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social (IDS) e do Sol Nascente, com apoio da Secretaria de Turismo. O evento conta com a parceria do Dia a Dia Atacadista, CBV Hospital dos Olhos, Fiat, Powerade, Caixa e Governo Federal.
Veja os highlights da competição infantil no vídeo captado por Caio Bona e Natália Jaguaribe, e editado por Ivan Lacombe:
Confira como foram as provas Kids da Meia Maratona Metrópoles pelos registros dos fotógrafos Matt Ferreira e Nina Quintana:
Arthur Ferreira e Nicole Meyer
Priscila Laís e José Reinaldo
Manuela Fernandes
Anna Beatriz Carvalho e Wanessa Carvalho
Eduardo Fernandes, Manuela Fernandes e Janaína Camelo
Pai ajuda filha competidora a se aquecer
Mãe arruma número de identificação na filha
Pais e filhos chegam para as provas
Primeira largada: competidores da faixa etária de 10 a 12 anos
Hora de alongar o corpo
Aquecimento
Competidores mirins antes da corrida
Dada a largada
Corrida da categoria Kids de 1 km para meninos de 10 a 12 anos
Trio de atletas saem na frente
Corrida da garotada
Competidor perto da linha de chegada
Prova da corrida Kids da Meia Maratona Metrópoles
Atleta mirim
Os meninos se concentraram na prova
Sauro Oliveira ficou em primeiro lugar
Samuel Pereira com a segunda colocação
Pedro Heitor conquistou a terceira posição
Brayan ficou com o quarto lugar
DJ Nilo Zika
Mãe arruma número de identificação do filho
Aquecimento para a prova Kids de 1 km para meninas de 10 a 12 anos
Meninas se aquecem para a largada
Segunda largada: competidoras com faixa etária de 10 a 12 anos
Aquecimento das atletas mirins
Preparação para a corrida
Aquecimento do grupo feminino
Atividades para preparar o corpo
Prova Kids de 1 km para meninas de 10 a 12 anos
Corrida das meninas
Competidoras da prova
Chegada de Maria Ester Rodrigues
Lisa Lacerda conquistou o primeiro lugar da prova
Lara Barboza ficou com a segunda posição do pódio
Maria Ester Rodrigues chegou em terceiro lugar
Quarta colocada Laura Teixeira Andrade
Competidora da prova
Atleta mirim da disputa
Familiares acompanham e torcem pelas competidoras
Espaço da Meia Maratona Metrópoles
Os brasilienses prestigiaram as provas Kids da Meia Maratona Metrópoles
William Bonder comanda o aquecimento
Crianças atentas às orientações
Aquecimento para a corrida Kids de 1 km para meninos de de 7 a 9 anos
Terceira Largada: competidores da faixa etária de 7 a 9 anos
Pelotão de meninos na prova Kids
A criançada se divertiu na competição
Torcida animada e registrando os atletas infantis
Familiares na torcida pelos competidores mirins
Competidor mirim da prova
Lorenzo Santana
Miqueias Pereira corre para subir ao topo do pódio
Dupla infantil na corrida de 1 km
Menino concentrado na prova
Miqueias Pereira chegou em primeiríssimo lugar
Lorenzo Santana conquistou a segunda colocação
Thiago Bezerra ficou com a terceira posição
A prova ocorreu na tarde desse sábado (13/9)
Corrida Kids de 1 km para meninos de de 7 a 9 anos
Pais atentos na chegada dos competidores mirins
Quarta largada: competidoras da faixa etária de 7 a 9 anos
Aquecimento da criançada
Início da prova
Corrida Kids de 1 km para meninas de de 7 a 9 anos
Menina concentrada na prova
Momento da corrida
Concentração da garota
Menina no trajeto da prova Kids
Manuela Fernandes
Samira Sophia
Corrida Kids da Meia Maratona do Metrópoles
Dupla infantil
Vitória de Manuela Fernandes
Samira Sophia conquistou a segunda posição
Maria Clara Drummond ficou com o terceiro lugar
Criança prestes a concluir o trajeto da prova Kids
Trajeto da corrida
Parentes gravam as crianças finalizando a prova
Troféus das provas Kids da Meia Maratona Metrópoles
William Bonder
Vencedores da prova Kids de 1 km para meninos de 10 a 12 anos: Samuel Pereira, Sauro Oliveira e Pedro Heitor
Vencedoras da prova Kids 1 km para meninas de 10 a 12 anos: Laura Teixeira Andrade, Lara Barboza, Maria Esther Rodrigues e Lisa Lacerda Vaz
Vencedores da corrida Kids de 1 km para meninos de 7 a 9 anos: Gael Amaral, Lorenzo Santana, Miqueias Pereira e Thiago Bezerra
Vencedoras da corrida Kids de 1 km para meninas de 7 a 9 anos: Isabela Monteiro, Samira Sophia, Manuela Fernandes e Maria Clara Drummond
O evento foi prestigiado por pessoas de todas as idades
