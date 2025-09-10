Além da cozinha: conheça Oitão, a banda punk do chef Henrique Fogaça

O chef Henrique Fogaça é uma potência gastronômica que brilha na cozinha, nos negócios e no júri do programa MasterChef Brasil. Além disso, ele se aventura em outra área: o universo da música. Ele é vocalista da banda de hardcore, metal e punk Oitão.

Fundado em 2008, o grupo conta também com Tadeu Dias na guitarra, Ed Chavez no baixo e Marcelo B.A na bateria.

Em entrevista ao UOL Splash, Fogaça revelou que o nome da banda tem um significado especial para os integrantes, já que eles possuem alguma conexão com o número oito. “O guitarrista fazia aniversário no dia 8 e o baterista também. A mãe do baixista também é do dia 8, assim como a minha mãe. Um amigo que estava próximo sugeriu, então, o nome Oitão. Acatamos a ideia na hora e assim começou”.

Dentre os sucessos da banda estão as músicas Imagem da Besta, Tiro na rótula e Chacina. O chef e empresário falará sobre ela e outros assuntos de sua vida pessoal e profissional no Metrópoles Talks, que acontece no dia 28 de outubro, às 20h, no Teatro Bravos, em Pinheiros (SP).

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Compre seu ingresso aqui

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos: Sympla