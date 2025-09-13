Além de Cid, PGR não vai recorrer da pena de Bolsonaro e aliados

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, não pretende recorrer da pena imposta pelos ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete aliados, condenados por planejarem uma tentativa de golpe de Estado no país após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.

A informação foi apurada pelo Metrópoles, que noticiou que Gonet demonstrou insatisfação com a pena de Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL). Cid foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto.

Leia também

O procurador havia dito a auxiliares que a pena poderia ser maior, sobretudo porque, nas alegações finais, ele apontou omissão de Cid e propôs reduzir apenas um terço da pena.

15 imagens Fechar modal. 1 de 15

Paulo Gonet, procurador-geral da República

Antonio Augusto/STF 2 de 15

Tenente-coronel Mauro Cid

Hugo Barreto/Metrópoles 3 de 15

O procurador-geral da República, Paulo Gonet

Rosinei Coutinho/SCO/STF 4 de 15

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo 5 de 15

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 6 de 15

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 7 de 15

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo 8 de 15

O tenente-coronel Mauro Cid

Hugo Barreto/Metrópoles 9 de 15

Julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 10 de 15

Procurador-geral da República, Paulo Gonet

STF 11 de 15

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 12 de 15

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 13 de 15

Ministra Cârmen Lúcia, do STF

HUGO BARRETO/METRÓPOLES

@hugobarretophoto 14 de 15

HUGO BARRETO/METRÓPOLES

@hugobarretophoto 15 de 15

Ministro Flávio Dino, do STF

HUGO BARRETO/METRÓPOLES

@hugobarretophoto

Apesar da discordância, o PGR não cogita recorrer de nenhuma das penas decididas pela Turma.

Entre todos os integrantes do núcleo 1, considerado o núcleo crucial da trama golpista, Cid foi o único que escapou de sanções severas, como a perda da patente — embora tenha pedido baixa do Exército. Ele cogita deixar o Brasil para morar nos Estados Unidos com a família, conforme mostrou o Metrópoles.

Saiba por quais crimes cada réu foi condenado