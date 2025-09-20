Alerta da Defesa Civil provoca susto e reações engraçadas na internet: “Quase me mata”

O teste do novo sistema de alertas de desastres, realizado neste sábado (20), pegou muitos acreanos de surpresa. Programado para as 13h05, o sinal acabou sendo emitido com alguns minutos de atraso, às 13h57, e rapidamente virou assunto nas redes sociais.

Mesmo com os avisos prévios feitos pela Defesa Civil, internautas relataram sustos ao ouvir o alarme sonoro, que tocou mesmo em celulares no modo silencioso.

No X (antigo Twitter), o usuário James brincou com a intensidade do sinal: “Que isso defesa civil vai devagar”, escreveu. Já o internauta Guga Boy contou que quase não resistiu ao susto. “O alarme de demonstração quase me mata de susto”, publicou.

A ação fez parte de um teste simultâneo em todas as capitais da região Norte e em cidades selecionadas pelos governos estaduais, entre elas Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileia e Jordão, no Acre. Segundo a Defesa Civil, o objetivo é preparar a população para situações de emergência, como enchentes e outros desastres naturais, garantindo que os alertas cheguem de forma rápida e eficaz.

Apesar dos sustos relatados, autoridades reforçam que a ferramenta é essencial para salvar vidas em casos reais.