alerta-de-fofura!-panda-vermelho-quase-extinto-nasce-em-zoo-nos-eua

O Zoológico de Buffalo, nos Estados Unidos, tem um novo integrante adorável. O local anunciou nessa quarta (3/9) o nascimento de uma filhote de panda-vermelho (Ailurus fulgens) em 15 de junho. A pequena ainda não tem nome e é resultado da gestação da fêmea Himalaya, de 2 anos, e do macho Mogwai, de 4 anos.

O animal é originário de países na região do Himalaia, como Nepal, Índia, Butão, Mianmar e China. Ele costuma ser encontrado em florestas temperadas com alta disponibilidade de bambu, seu principal alimento.

A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) classifica os pandas-vermelhos como ameaçados de extinção. Estima-se que apenas 2,5 mil indivíduos selvagens estão vivos. Perda de habitat, mudanças climáticas, caças e comércio ilegal estão entre as principais ameaças aos mamíferos. Por isso, a criação em cativeiro de pandas-vermelhos é essencial para a manutenção da espécie.

“Este pequeno filhote de panda-vermelho já conquistou nossos corações. Cada passo adiante para este filhote é um passo para garantir um futuro melhor para os pandas-vermelhos sob nossos cuidados e na natureza”, destaca Lisa Smith, presidente e CEO do Zoológico de Buffalo, em comunicado.

Cuidados com a pequena panda-vermelha

Inicialmente, Himalaya gestou uma ninhada com dois filhotes. Mesmo sendo cuidadosa e atenciosa com os pequenos, um deles faleceu semanas depois.

A mãe continuou cuidando da outra filha, mas avaliações mostraram que juventude e a inexperiência maternal estavam deixando a recém-nascida em perigo. A pequena passou a ser acompanhada pela equipe de criação do zoo, com monitoramento 24 horas por dia, durante todos os dias da semana.

O nascimento do panda-vermelho é importante para a sobrevivência da espécie

Após risco de morte, animal passou a ser cuidado por humanos

A pequena já está em exposição no Zoológico de Buffalo

Alimentada a cada quatro horas, a rotina alimentar da panda-vermelha é baseada em fórmulas especiais, biscoitos macios próprios para a espécie, frutas vermelhas e bambu.

Além da alimentação, a filhote é pesada, toma banho, e tem urina e material fecal examinados com frequência. Um veterinário acompanha diariamente o animal para garantir que ele esteja atingindo os marcos de saúde e crescimento esperados.

O público geral pôde conhecer a pequena nesta quinta-feira (4/9), quando passou a ficar em exposição no zoológico.

“Embora a jornada tenha tido seus desafios, nossas incríveis equipes veterinárias e de cuidados com os animais demonstraram dedicação e compaixão extraordinárias”, finaliza Lisa.

