24/09/2025
Universo POP
Mulheres acreanas recebem o Prêmio Mulher em Rondônia
Filho de Wesley Safadão e Mileide passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro
Deborah Secco entrega prévia de “Bruna Surfistinha 2”
Mulher flagra traição e ‘mete a porrada’ no marido dentro do shopping; ASSISTA
Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível e perde a paciência com haters: “Vá cagar”
A Fazenda 17: Gabily sobra no Resta Um, veta Carol Lekker e desabafa sobre possível desistência
Vídeo mostra instantes após acidente de moto que matou JP Mantovani em SP
Avião cai em fazenda usada nas gravações da novela Pantanal e mata quatro pessoas
Cineasta morto no Pantanal dirigiu série indicada ao Emmy sobre a tragédia da Chapecoense
Virginia vende produtos na quadra da Grande Rio e provoca revolta nas redes

Alexandre Correa é inocentado em definitivo no processo movido por Edu Guedes

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
alexandre-correa-e-inocentado-em-definitivo-no-processo-movido-por-edu-guedes

O empresário Alexandre Correa enviou uma nota ao portal LeoDias confirmando que o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sua absolvição no processo criminal movido por Edu Guedes. Em decisão unânime, a Turma Recursal Criminal rejeitou o recurso apresentado pelo chef, que o acusava de difamação.

No comunicado, assinado pelo advogado Bruno Ferullo, a defesa informou que o colegiado reconheceu a inexistência de conduta típica que configurasse crime contra a honra. O acórdão ainda ressaltou que não é possível distorcer interpretações subjetivas para sustentar ilícito penal, além de apontar falhas processuais na acusação e a ausência de dolo específico nas falas de Correa.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Alexandre Correa e Edu Guedes
Alexandre Correa e Edu GuedesReprodução Instagram Alexandre Correa e Edu Guedes
Foto: Reprodução/Instagram @alexandrebellocorrea
Alexandre CorreaFoto: Reprodução/Instagram @alexandrebellocorrea
Reprodução / YouTube: @feltrinoficial
Alexandre CorreaReprodução / YouTube: @feltrinoficial
Reprodução: Instagram/@alewin71
Alexandre Correa, ex de Ana HickmannReprodução: Instagram/@alewin71
Advogado de Alexandre Correa pede mais de R$ 1 milhão da Justiça (Reprodução: Redes Sociais)
Advogado de Alexandre Correa pede mais de R$ 1 milhão da Justiça (Reprodução: Redes Sociais)

Leia Também

A ação teve início após declarações de Alexandre em que ele se chamava de “corno”, insinuando um suposto relacionamento extraconjugal entre sua ex-esposa, Ana Hickmann, e Edu Guedes. O chef alegava que as falas afetaram sua honra, atribuindo-lhe a imagem de “traidor” e repercutindo na mídia.

Com a decisão da Justiça paulista, fica mantida a inocência de Alexandre Correa e encerrada a disputa judicial entre as partes.

Leia a nota na íntegra:

“Bruno Ferullo, responsável pela defesa técnica de Alexandre Bello Correa, informa que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decisão unânime, confirmou nesta data a absolvição de seu cliente da imputação de crimes contra a honra movida por Eduardo Sanches Guedes. O acórdão da Turma Recursal Criminal rejeitou integralmente o recurso apresentado, reconhecendo que não houve qualquer conduta típica capaz de configurar crime de difamação, ressaltando que não se pode distorcer interpretações subjetivas para forçar a existência de ilícito penal, sob pena de violar os princípios da legalidade e da tipicidade”.

“A Corte também destacou falhas processuais na representação da parte acusatória, bem como a inexistência de dolo específico na fala do recorrido, confirmando, portanto, a correção da sentença absolutória de primeiro grau. Com isso, resta definitivamente reafirmada a inocência de Alexandre Correa quanto aos fatos narrados na queixa-crime”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost