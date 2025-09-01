Algo novo por trás do vermelho? Vitrinne Club estreia em setembro e promete agitar Rio Branco

Um pano vermelho cobre a fachada do estabelecimento e anuncia que algo novo está prestes a transformar as noites de Rio Branco. Nesta segunda-feira (1º), o Vitrinne Club publicou nas redes sociais a primeira prévia do espaço, mantendo o suspense sobre a inauguração.

Na imagem, o estabelecimento aparece totalmente encoberto e a legenda reforça o clima de mistério: “A casa mais esperada da noite tá chegando! Climatizada, confortável & inesquecível. Inauguração em setembro. #VemPraVitrinne”.

Conhecido por sediar grandes eventos de música, o local promete marcar a cena noturna da capital com uma estrutura climatizada, confortável e pronta para receber o público.