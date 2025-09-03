Alice, sogra e ovo falante: a defesa de Paulo Nogueira no STF. Vídeo

O advogado Andrew Fernandes Farias, que representa o ex-ministro da Defesa Paulo, Sérgio Nogueira, tirou risadas dos ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) ao citar a sogra e a obra “Alice através do espelho” durante o julgamento sobre a ação penal que liga o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus a uma suposta trama golpista.

Confira:

Enquanto destrinchava a questão do plano Punhal Verde e Amarelo, o jurista citou a sua sogra e tirou risos da boca dos ministros da Primeira Turma. Veja o diálogo:

Advogado: Minha sogra fala assim: às vezes as palavras são como punhal, como uma arma. Machucam, dói. E porque lembrei da minha querida sogra…

Flávio Dino: Tô curioso.

Moraes: A sua sogra fala isso ou as palavras dela são um punhal?

Advogado: Não, não, não. Minha querida dona Zilda tenho um amor profundo por ela. Ministro Dino, ministro Alexandre, tal qual vossa excelência, me trata honestamente muito melhor do que mereço.

No final da sustentação oral, o telefone do advogado de Paulo Nogueira tocou e Dino brincou: “Não esqueça de atender o telefone, era sua sogra”.

O jurista também citou um diálogo entre Alice e Rumpy Dumpty (Ovo), da obra “Alice através do espelho”.

“‘Eu lembro daquela famosa passagem do diálogo entre a Alice e Rumpy Dumpty: ‘Quando eu uso uma palavra ela significa exatamente aquilo que eu quero que ela signifique, nem mais, nem menos”. ‘A questão – aqui é a sabedoria e racionalidade e a lógica, representada pela Alice – é saber se o senhor pode fazer as palavras dizerem coisas diferentes’. ‘A questão – retrucou Rumpy Dumpty – é saber quem é que manda. É só isso’”.

Colaborou Madu Toledo