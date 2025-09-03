Alice Wegmann reage a pergunta sobre “cecê” de Cauã Reymond

Alice Wegmann passou por um climão durante a participação no programa Lady Night, exibido na terça-feira (2/9). A atriz de Vale Tudo foi questionada por Tatá Werneck sobre o colega de elenco Cauã Reymond e sobre a recente polêmica sobre o “cecê” do ator.
No começo da novela, Cauã e Bella Campos trocaram farpas e tiveram um conflito que foi muito reportado na época. A atriz teria comentado inclusive sobre como ele tinha um mau cheiro e, na época, circulou uma entrevista antiga onde Cauã disse que preferia usar talco no lugar do desodorante.
Durante o programa de humor, Alice foi questionada por Tatá diretamente: “O Cauã Reymond tem ‘cecê’?”. A atriz até tentou desconversar e retrucou. “Tu já contracenou com ele muito mais que eu Tatá”, brincou. A apresentadora também fez piada da situação dizendo que quando contracenaram Cauã estava de sunga, “Até eu chegar no ‘cecê’ eu já tinha…”, brincou Tatá novamente.
Lucas Leto e Alice Wegmann
Alice Wegmann
Alice Wegmann prestigiou o jogo do Fluminense em Orlando no Mundial de Clubes da FIFA
Alice Wegmann fez mais uma publicação vista como indireta para Cauã
Alice Wegmann
Cauã Reymond
Tata Werneck no Lady Night
Tatá Werneck e o pai, Alberto Arguelhes, no Lady Night
“Então tu sentiu outros odores né?”, questionou Alice bem-humorada e Tatá rebateu: “Ah sim, na virilha tem bastante… brincadeira”.
Ainda no programa, Tatá questionou o profissional do poligráfico se Alice falava a verdade ao dizer que não sabia se Cauã teria “cecê” e ele confirmou que o aparelho confirmava que a atriz dizia a verdade.