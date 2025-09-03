Alice Wegmann reage a pergunta sobre “cecê” de Cauã Reymond

Alice Wegmann passou por um climão durante a participação no programa Lady Night, exibido na terça-feira (2/9). A atriz de Vale Tudo foi questionada por Tatá Werneck sobre o colega de elenco Cauã Reymond e sobre a recente polêmica sobre o “cecê” do ator.

No começo da novela, Cauã e Bella Campos trocaram farpas e tiveram um conflito que foi muito reportado na época. A atriz teria comentado inclusive sobre como ele tinha um mau cheiro e, na época, circulou uma entrevista antiga onde Cauã disse que preferia usar talco no lugar do desodorante.

Durante o programa de humor, Alice foi questionada por Tatá diretamente: “O Cauã Reymond tem ‘cecê’?”. A atriz até tentou desconversar e retrucou. “Tu já contracenou com ele muito mais que eu Tatá”, brincou. A apresentadora também fez piada da situação dizendo que quando contracenaram Cauã estava de sunga, “Até eu chegar no ‘cecê’ eu já tinha…”, brincou Tatá novamente.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Lucas Leto e Alice Wegmann

2 de 8

Alice Wegmann

Reprodução 3 de 8

Alice Wegmann prestigiou o jogo do Fluminense em Orlando no Mundial de Clubes da FIFA

Reprodução/Instagram 4 de 8

Alice Wegmann fez mais uma publicação vista como indireta para Cauã

Reprodução. 5 de 8

Alice Wegmann

Reprodução/Instagram 6 de 8

Cauã Reymond

Reprodução. 7 de 8

Tata Werneck no Lady Night

Reprodução/Multishow 8 de 8

Tatá Werneck e o pai, Alberto Arguelhes, no Lady Night

Multishow/Reprodução

“Então tu sentiu outros odores né?”, questionou Alice bem-humorada e Tatá rebateu: “Ah sim, na virilha tem bastante… brincadeira”.

Leia também

Ainda no programa, Tatá questionou o profissional do poligráfico se Alice falava a verdade ao dizer que não sabia se Cauã teria “cecê” e ele confirmou que o aparelho confirmava que a atriz dizia a verdade.