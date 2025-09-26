Alice Wegmann reage a polêmica de Solange em “Vale Tudo” e explica sumiço da barriga de gêmeos

Alice Wegmann, de 29 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (26/9) para comentar a polêmica sobre a suposta falta da barriga de grávida de Solange, que está esperando gêmeos em “Vale Tudo”, no capítulo que foi ao ar na noite desta quinta-feira (25/9). A atriz explicou que estava sim com a cinta de gravidez, mas que por uma ilusão de ótica fez parecer que havia esquecido de colocar a caracterização.

“Gente, eu já dei tanta risada hoje que viralizou essa coisa aí que a Solange apareceu sem barriga. Eu tava de barriga, eu juro por Deus que estava com a barriga”, escreveu a global ao compartilhar um meme da situação.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Solange (Alice Wegmann) em “Vale Tudo” Reprodução/Globo Solange (Alice Wegmann) em “Vale Tudo” Reprodução/Globo Reprodução/Instagram Alice Wegmann Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

“É uma cinta que a gente usa, com elástico… e aquela calça tem um elástico muito grosso. Ela é de cintura alta e escura, então pareceu que eu estava sem barriga, mas era efeito da roupa. Não esqueceram de botar a barriga em mim, não”, explicou.

“Tem umas roupas que deixam a barriga mais à mostra, tem outras que deixam menos. Por isso, fico quase toda cena segurando a barriga, pra vocês verem que ela tá lá. Quando eu não fico segurando, reclamam que não tá. Inferno! (risos). Mas uso a barriga toda santa vez, não tem essa, não.”, finalizou.

O assunto tomou conta da internet, com os internautas alegando que a produção da novela não teria feito a caracterização do personagem corretamente.