Alice Wegmann reage a polêmica de Solange em “Vale Tudo” e explica sumiço da barriga de gêmeos

Escrito por Portal Leo Dias
alice-wegmann-reage-a-polemica-de-solange-em-“vale-tudo”-e-explica-sumico-da-barriga-de-gemeos

Alice Wegmann, de 29 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (26/9) para comentar a polêmica sobre a suposta falta da barriga de grávida de Solange, que está esperando gêmeos em “Vale Tudo”, no capítulo que foi ao ar na noite desta quinta-feira (25/9). A atriz explicou que estava sim com a cinta de gravidez, mas que por uma ilusão de ótica fez parecer que havia esquecido de colocar a caracterização.

“Gente, eu já dei tanta risada hoje que viralizou essa coisa aí que a Solange apareceu sem barriga. Eu tava de barriga, eu juro por Deus que estava com a barriga”, escreveu a global ao compartilhar um meme da situação.

Veja as fotos

Reprodução/Globo
Solange (Alice Wegmann) em “Vale Tudo”Reprodução/Globo
Reprodução/Globo
Solange (Alice Wegmann) em “Vale Tudo”Reprodução/Globo
Reprodução/Instagram
Reprodução/Instagram
Reprodução/Instagram
Alice WegmannReprodução/Instagram

“É uma cinta que a gente usa, com elástico… e aquela calça tem um elástico muito grosso. Ela é de cintura alta e escura, então pareceu que eu estava sem barriga, mas era efeito da roupa. Não esqueceram de botar a barriga em mim, não”, explicou.

“Tem umas roupas que deixam a barriga mais à mostra, tem outras que deixam menos. Por isso, fico quase toda cena segurando a barriga, pra vocês verem que ela tá lá. Quando eu não fico segurando, reclamam que não tá. Inferno! (risos). Mas uso a barriga toda santa vez, não tem essa, não.”, finalizou.

O assunto tomou conta da internet, com os internautas alegando que a produção da novela não teria feito a caracterização do personagem corretamente.

