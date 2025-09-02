Alok tem show inédito confirmado em Rio Branco e promete agitar a capital acreana em outubro

Fenômeno da música eletrônica traz hits mundiais e promete noite histórica

O DJ Alok, um dos maiores nomes da música eletrônica mundial, está confirmado para se apresentar em Rio Branco, no Acre. A informação foi anunciada pela Villa Privilege, de Porto Velho, em parceria com a produtora acreana Inove Eventoss, responsável pela super atração.

Alok tem show inédito confirmado em Rio Branco e promete agitar a capital acreana em outubro. Foto: Reprodução

A apresentação deve  acontecer no dia 4 de outubro, uma sexta-feira, e promete movimentar a cena cultural da capital acreana. O artista é reconhecido internacionalmente por suas produções, que já ultrapassaram bilhões de streams nas plataformas digitais, além de participações em grandes festivais ao redor do mundo.

Os organizadores destacam que mais detalhes sobre local, valores de ingressos e pontos de venda serão divulgados nos próximos dias nas redes sociais oficiais. A expectativa é de um dos maiores eventos musicais do ano em Rio Branco, atraindo fãs de diferentes regiões.

Alok acumula sucessos que se tornaram hits global, como Hear Me Now, Never Let Me Go, Ocean e On & On. Sua carreira também é marcada por colaborações de peso com artistas nacionais e internacionais, entre eles Anitta, Matheus & Kauan, Jason Derulo, Steve Aoki e Dua Lipa.

