Aluno do DF que levou mata-leão em briga ficou 7 minutos desacordado

O estudante do ensino médio do Colégio Rogacionista, no Guará 2, que levou um mata-leão de um colega durante uma briga na saída da escola, ficou desacordado por pelo menos 7 minutos. O jovem foi encaminhado ao Hospital de Base (HBDF), onde deu entrada bastante machucado, com dores. Ele passou por exames, entre eles uma tomografia no crânio. Ele também perdeu um dente durante as cenas de brutalidade flagradas no início da tarde dessa segunda-feira (9/9).

O Metrópoles apurou que a vítima foi socorrida inicialmente por uma mãe de um aluno na instituição, que testemunhou a cena. Ela parou o carro, acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, e acompanhou o adolescente e o irmão dele – que presenciou toda a agressão – até o hospital. Os pais do jovem foram avisados depois.

A mãe da vítima informou que o filho “está bem na medida do possível, mas com muitas dores e machucado”.

A briga

Um vídeo obtido pelo Metrópoles mostra dois adolescentes encapuzados atacando estudantes uniformizados na saída do turno matutino. Um deles segura a vítima, enquanto o outro desfere chutes e socos. Quando um colega tenta intervir, também é atingido e impedido de ajudar.

Veja:

A violência só cessou quando os agressores perceberam que o estudante havia perdido a consciência. Em seguida, os dois fugiram em direção à QE 38.

Segundo a direção do colégio, todos os envolvidos são alunos da própria instituição e têm 15 e 16 anos. A motivação seria uma desavença relacionada a uma gincana estudantil na unidade escolar.

Os suspeitos foram identificados, apreendidos e conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Em nota, o Colégio Rogacionista informou que medidas disciplinares estão sendo avaliadas, podendo chegar até mesmo à expulsão. A escola ressaltou ainda que não se responsabiliza por brigas ocorridas fora de suas dependências.