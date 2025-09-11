Alunos do Colégio Militar Dom Pedro II conquistam 1º e 3º lugar no Concurso de Redação da DPU no Acre

O Colégio Militar Dom Pedro II alcançou posições de destaque no 8º Concurso de Redação da Defensoria Pública da União (DPU), realizado em todo o estado do Acre.

O estudante Fabrício Josias, da Turma 301, conquistou o 1º lugar, enquanto Uanny Manchineri, da Turma 300, garantiu o 3º lugar na competição. O concurso tem como objetivo estimular a reflexão, a leitura e a escrita entre jovens, valorizando o pensamento crítico e a capacidade de expressão.

A conquista representa não apenas o talento e a dedicação dos alunos, mas também o compromisso do Colégio Militar Dom Pedro II em incentivar a formação cidadã e valorizar o protagonismo estudantil.

A direção da escola parabenizou os vencedores e ressaltou o orgulho em ver os alunos representando a instituição entre os primeiros colocados no estado.