Álvaro Xaro e Lucas Leto são flagrados aos beijos no Rio após gravações do Dança dos Famosos

Depois de um dia de gravações do Dança dos Famosos na quinta-feira (19/9), parte do elenco seguiu para um after em um bar na Barra da Tijuca, no Rio. No encontro, o ator Lucas Leto e o influenciador Álvaro Xaro foram vistos trocando beijos, cena que rapidamente repercutiu nas redes sociais. “Álvaro e Lucas Leto dava um casalzão”, comentou um perfil no X; outro reforçou: “Eu shippo muito”.

Quem também chamou atenção foi o clima de intimidade entre Wanessa Camargo e Allan Souza Lima. Eles apareceram abraçados e, segundo o paparazzo que acompanhava o grupo, deixaram o local no mesmo carro em direção ao hotel.

O after reuniu diversos participantes da edição 2025 do quadro do Domingão com Huck, em clima descontraído, logo após as gravações.

