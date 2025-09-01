AM: médico é afastado após ser flagrado com estagiária em ato sexual em UPA

Profissionais não fazem mais parte do quadro da Secretaria de Estado de Saúde de Manaus

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um médico e uma estagiária de enfermagem foram flagrados mantendo relações sexuais dentro de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Manaus, no Amazonas.

As imagens viralizaram nas redes sociais nos últimos dias, quando foram divulgadas. Porém, o momento ocorreu há cerca de três anos.

Imagens viralizaram nas redes sociais nos últimos dias/Foto: Reprodução

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o médico pertencia a uma empresa terceirizada e não atende mais na unidade e nem faz mais parte do quadro de médicos da pasta. A estagiária também não atende mais no local.

A pasta ainda reforçou que repudia qualquer comportamento que fuja da ética no ambiente de trabalho.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.