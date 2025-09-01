AM: médico é afastado após ser flagrado com estagiária em ato sexual em UPA

Um médico e uma estagiária de enfermagem foram flagrados mantendo relações sexuais dentro de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Manaus, no Amazonas.

As imagens viralizaram nas redes sociais nos últimos dias, quando foram divulgadas. Porém, o momento ocorreu há cerca de três anos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o médico pertencia a uma empresa terceirizada e não atende mais na unidade e nem faz mais parte do quadro de médicos da pasta. A estagiária também não atende mais no local.

A pasta ainda reforçou que repudia qualquer comportamento que fuja da ética no ambiente de trabalho.