Amanda Seyfried confirma que “Mamma Mia 3!” vai acontecer

A atriz Amanda Seyfried, 39, confirmou que o filme “Mamma Mia 3!” vai acontecer. Em uma nova entrevista ao site americano Deadline, a estrela confirma a sequência dos filmes de 2008 e 2018 está a caminho.

Ao ser questionada se a continuação iria de fato acontecer durante o Festival de Toronto, a artista tenta se esquivar da resposta, mas acaba confirmando a informação.

Durante o bate-papo, ela ainda revelou que “Mamma Mia 2: Lá Vamos Nós de Novo!” foi o escolhido pelo estúdio para ser lançado em 2018 ao invés do ganhador do Oscar “Wicked”, que chegou aos cinemas em novembro de 2024. “Eles só poderiam fazer um filme grande na ocasião e a gente acabou entrando nesse ritmo também”, explica.

Em junho, Pierce Brosnan deu detalhes do que os fãs poderiam esperar do aguardado terceiro filme da franquia. E, é claro, que um deles se refere ao mistério de quem é o verdadeiro pai de Sophie, a personagem de Seyfried.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, o ator falou sobre suas experiências como James Bond, na franquia “007”, e seu novo projeto, “Terra da Máfia”, quando foi questionado sobre a paternidade da personagem e se os fãs poderiam esperar por respostas em “Mamma Mia 3!”. “Eu acho que vocês vão precisar esperar pelo próximo filme. Eu sei quem ele é, mas não quero ser um estraga-prazeres”, afirmou.

Em 2024, vários atores da franquia confirmaram que um novo longa estava em desenvolvimento. Intérprete de Donna na franquia, Meryl Streep afirmou que um novo filme estava sendo estudado e os produtores estavam buscando alternativas para trazer sua personagem de volta.

Amanda Seyfried, que vive a personagem Sophie, disse que adoraria ver a cantora Sabrina Carpenter como sua filha na franquia. Por enquanto, ainda não há confirmação se Carpenter entrará para o elenco do terceiro filme.

“Mamma Mia” (2008) é estrelado por Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Christine Baranski, entre outros. Na trama, Donna, proprietária de um hotel na Grécia, está preparando o casamento da filha por lá. A noiva, Sophie, acaba convidado três ex-namorados da mãe para tentar descobrir quem é seu pai.

Uma sequência do musical foi lançada em 2018, que revela a morte de Donna e conta com uma rápida participação de Streep. “Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo” acompanha Sophie durante sua gravidez enquanto apresenta o passado de Donna com os três homens apresentados no primeiro filme.