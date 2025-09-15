amiga-relata-encontro-com-cantor-20-min-antes-de-atropelamento

Amigos e familiares do artista Brenno Passos, conhecido pelo nome artístico Gaelzin, usaram as redes sociais para prestar homenagens ao cantor, de 30 anos, que morreu após ser atropelado, na travessia da BR-060, em Brasília, nesse domingo (14/9).

Amiga próxima do artista, Nidhi Launé contou que esteve com ele poucos minutos antes da tragédia. “Estávamos na festa de uma amiga nossa. Ele e o namorado foram embora e nós ficamos porque meu marido ainda estava tocando”, relembrou.

Não demorou muito e Nidhi, que é esposa de um dos integrantes da banda Casa20, da qual Brenno fazia parte, recebeu a notícia. “Cerca de vinte minutos depois da saída, o namorado dele telefonou para o irmão, para avisar do ocorrido”.

Eles estavam voltando de uma festa de aniversário, quando o acidente, que ocorreu próximo ao restaurante comunitário de Samambaia, aconteceu. Segundo Nidhi, Brenno estava feliz e cercado de pessoas queridas.

“Passamos juntos a tarde do seu último dia, e como ele foi feliz… Ele viveu intensamente cada segundo”, comentou a amiga.

Brenno Passos era conhecido pelo nome artístico de Gaelzin

O jovel faleceu ao ser atropelado na rodovia BR-060

O jovem faleceu neste domingo (14/9), e será velado na próxima terça-feira (16/9)

Homenagens

Em nota de pesar, a família e os amigos próximos lamentaram a partida repentina: “Em profunda dor, mas a luz que espalhou jamais será apagada. Seu legado e alegria viverão para sempre em nossas lembranças”.

Prima do cantor, a estudante de farmácia Amanda Júlia destacou o orgulho de conviver com ele. Para ela, Brenno trouxe felicidade por onde passou: “Você era luz por onde passava, não tinha uma pessoa sequer que te conhecesse e tivesse motivo para falar mal de você”.

Amanda lembrou de momentos simples, como brincadeiras em família na infância, até memórias marcantes, como a entrada no casamento dela, em que Brenno cantou: “Foi sua voz que me levou até o altar”.

A mãe de Amanda, Leise Adriana Silva, definiu Brenno como o “xodó da família”, sempre lembrado pela alegria. “Está doendo muito, mas estamos unidos em família tentando nos manter de pé”, disse.

Atropelamento

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) , ele foi atingido por um carro quando atravessava a pista. A motorista do veículo que o atingiu prestou socorro, mas Brenno não resistiu. Testemunhas relataram que o cantor e o namorado haviam parado em um trecho escuro da rodovia, sem acostamento, para urinar, quando o acidente aconteceu.

Brenno nasceu em 24 de fevereiro de 1995, e, ao longo da carreira, tornou-se conhecido pela potência vocal e presença carismática tanto em cima dos palcos, em eventos pela capital, e atrás das cortinas, com seus amigos e companheiros de carreira.

O velório do artista acontecerá na próxima terça-feira (16/9), das 14h às 16h, no Cemitério de Sobradinho. Em seguida, ocorrerá o sepultamento, às 16h30.