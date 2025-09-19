Amigo “entrega” viagem de Virginia à casa de Vini Jr. em Madri, apontam fãs

Internautas cruzaram pistas publicadas nas redes sociais e apontam que Virginia Fonseca teria passado por Madri e se hospedado na casa de Vini Jr.. O estopim foi uma sequência de imagens do assessor e amigo da influenciadora, Hebert Gomes, que aparece jogando bola no quintal do atleta. Em outro registro do próprio Vini, seguidores identificaram Hebert ao fundo, fortalecendo a tese.

As “pistas” que os fãs juntaram

Cenas de treino : aparelhos e ângulos de academia similares aos já mostrados por Vini Jr.

Detalhes da área externa : cerca do imóvel e layout do quintal compatíveis com registros antigos do jogador.

Stories de Virginia: objetos de decoração e partes da casa que batem com vídeos anteriores publicados pelo atacante.

Virginia está na Espanha desde quarta (17/9) e, segundo fãs, teria deixado “pistas sutis” nos stories, transformando a viagem numa caça ao tesouro digital. Até o momento, nenhuma das partes confirmou oficialmente a hospedagem na mansão do camisa 7 do Real Madrid.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet