Amor em alta: Penélope Costa e Rodrigo Borges selam noivado em noite especial

NOIVADO

Os enamorados Penélope Costa e Rodrigo Borges deram um passo marcante em sua história de amor: nesta terça-feira, 19 de setembro, Rodrigo surpreendeu Penélope com um emocionante pedido de casamento. O momento especial foi celebrado ao lado de familiares queridos, que testemunharam com alegria esse novo capítulo na vida do casal. Para tornar a ocasião ainda mais significativa, Padre Jorge esteve presente e conduziu a bênção das alianças, emocionando a todos com suas palavras inspiradoras e cheias de fé. Confira alguns cliques desse dia inesquecível:





































CLOSET DEL CORSO

A boutique Closet Del Corso acaba de passar por uma reforma, pensada especialmente para oferecer mais conforto e sofisticação às suas clientes. O novo espaço, que agora conta com um ambiente moderno, acolhedor e cheio de estilo, foi apresentado em primeira mão em um coquetel exclusivo para influenciadores digitais. A anfitriã, empresária Fernanda Del Corso, ao lado de sua filha Gabriela, recebeu os convidados com muito carinho e atenção. No dia seguinte, foi a vez das clientes conferirem de perto as novidades em um evento igualmente especial, marcado por boa conversa, brindes e muitas inspirações fashion. Por lá circularam:

























EM FAMÍLIA

A socialite Beth Lima celebrou seus 80 anos de vida da melhor maneira possível: rodeada de amor, em meio à família e amigos queridos. Ao lado do esposo Osmir Lima, dos filhos Neto, Roberta e Soraya, netos, bisnetos e pessoas próximas, Beth foi homenageada com uma festa emocionante, marcada por carinho, memórias e muitas demonstrações de afeto. O clima era de gratidão e alegria, refletindo a história de uma vida vivida com generosidade e elegância. Estiveram presentes para celebrar e dar um abraço caloroso na aniversariante:



























NEWS

TAO SUSHI – BOSQUE OPEN MALL

Os empresários Patrick Delilo e Rafaela El-Shawwa abriram no sábado, 13 de setembro a nova unidade do seu restaurante Tao Sushi no Open Bosque Mall, em um espaço maior, mais aconchegante, com estacionamento amplo. Rafaela decorou pessoalmente o ambiente, que por sinal está belíssimo para melhor atender os clientes. O espaço conta com brinquedoteca e um mezanino, onde você pode reservar e fazer reuniões e aniversários. Parabéns e sucesso! Na foto com os amigos, este titular e o casal Jalluza Braga e Gionani Baungrotz.

PERU

O advogado Thales Farias tem seguido os passos do pai, o renomado professor Coelho Farias, também na trajetória política. Recentemente, ele participou de um importante evento internacional no Peru, onde foi um dos palestrantes convidados. Thales impressionou ao demonstrar não apenas domínio sobre os temas discutidos, mas também fluência na língua espanhola, evidenciando seu preparo, carisma e potencial para trilhar um caminho promissor no cenário político e jurídico além das fronteiras.

RIO GRANDE DO SUL

O médico Gil de Paula e sua namorada, Sarah Kagy, aproveitaram uma merecida pausa na rotina para descansar e desfrutar dos encantos da charmosa cidade de Gramado. Entre paisagens deslumbrantes, gastronomia sofisticada e o clima romântico da serra gaúcha, o casal viveu dias de puro relaxamento e conexão.

PARABÉNS!

A coluna registra o aniversário da talentosa biomédica Lucielle Hanan, que completou mais um ano de vida no dia 11 de setembro. A comemoração aconteceu do jeito que ela mais gosta: na aconchegante Chácara dos pais, com tudo cuidadosamente preparado pelo seu querido paizão. Rodeada de amigos e familiares, Lucielle aproveitou momentos de muita alegria e afeto. Felicidades, prima! Que essa nova etapa seja repleta de sucesso, saúde e realizações!

BRASÍLIA

A Capital Federal foi o cenário perfeito para o reencontro das amigas de infância. As primas Marihá e Marian, junto com Tainá Matias, aproveitaram a ocasião para matar a saudade, relembrar os momentos especiais do passado e celebrar as conquistas e desafios dos novos tempos. Entre risadas, histórias e planos para o futuro, o encontro reforçou os laços de amizade e família, deixando memórias inesquecíveis para todas.

PARÁ

A Procuradora de Justiça, Kátia Rejane, aproveitou alguns dias de descanso para conhecer a deslumbrante e famosa praia de Alter do Chão, um verdadeiro paraíso amazônico. Durante a viagem, ela pôde renovar as energias em meio às águas parense, paisagens exuberantes e a tranquilidade que só esse destino especial oferece.

LEILÃO

Sucesso absoluto! Assim foi mais uma edição do Leilão em prol do Hospital do Amor, realizado no Maison Borges, onde os riobranquenses se reuniram em uma demonstração inspiradora de solidariedade e apoio à causa. O evento arrecadou fundos essenciais para o atendimento e cuidado dos pacientes. Parabéns aos organizadores pelo empenho e dedicação em promover uma iniciativa tão significativa e que faz a diferença na vida de tantas pessoas.

IPÊ

O empresário José Eduardo e seu filho Ricardo Leite receberam em sua empresa, Ipê Empreendimentos, a visita do COFECI – Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. O encontro teve como objetivo estreitar laços e fortalecer a valorização da classe, promovendo o diálogo e a troca de experiências que impulsionam o crescimento do setor imobiliário. A iniciativa reforça o compromisso da empresa e do conselho em construir um mercado mais sólido, ético e inovador para todos os profissionais envolvidos.

INTIMISTA

Entre família e amigos íntimos, foi assim a celebração do gastrologista Gustavo Moraes, que abriu as portas de seu belíssimo apartamento para festejar mais um ano de vida. Cada detalhe da festa foi cuidadosamente preparado com muito amor e bom gosto pela esposa, a talentosa arquiteta Marselha Salomão, garantindo um ambiente acolhedor e elegante para todos os convidados. A noite foi repleta de alegria, boas conversas, entre drinks, vinhos e aperitivos deliciosos, celebrando não só a nova idade, mas também a união e o afeto que cercam o casal.

FELICIDADES

A coluna parabeniza os aniversários das queridas irmãs Conceição Lamas e Ruth Simão, que aconteceram nos dias 14 e 16 de setembro, respectivamente, e foram comemorados em um ambiente familiar repleto de afeto e alegria. Na foto, as aniversariantes posam ao lado das irmãs Nazaré e Cristina, registrando um momento especial de união e celebração entre familiares.

BODAS

A Secretária Estadual da Mulher, Márdhia El-Shawwa, e o Procurador de Justiça Álvaro Pereira celebraram em julho seus 21 anos de casamento, uma data especial marcada por amor e companheirismo. Para comemorar as bodas, o casal escolheu os Estados Unidos como destino. A viagem simbolizou não apenas a comemoração do tempo juntos, mas também a renovação dos votos e o fortalecimento do vínculo que os une.

COMEMORAÇÃO

A jornalista Paula Martinello celebrou mais um ano de vida no domingo, 14 de setembro, e estendeu as comemorações durante toda a semana, cercada pelo carinho do esposo, deputado federal Roberto Duarte, e do filho Arthur. Paula recebeu uma inúmeras homenagens nas redes sociais, demonstrando o quanto é admirada e querida por amigos, colegas e seguidores.

CHILE

O casal Karolyne Vinha e Alexandre Barbosa escolheu o Chile como destino para suas férias, desfrutando das belezas e encantos desse país fascinante. Entre as aventuras nas pistas de esqui e as visitas aos renomados vinhedos, eles aproveitaram cada momento para se conectar com a natureza, experimentar a rica cultura local e criar memórias inesquecíveis juntos.

CEGONHA

A cegonha trouxe grandes alegrias para o casal Diana Frota e Renato Leite, que agora celebram a chegada do segundo filho, Renato Filho. A princesa Sohpia foi omovida a irmã mais velha. O Chá revelação foi marcado de muita emoção e amor, que promete renovar ainda mais os laços e trazer bênçãos para toda a família.

SIMPÓSIO

No dia 30 de agosto, foi realizado o 1º Simpósio de Conscientização sobre o Câncer de Pulmão, uma iniciativa do projeto Checkup Pulmão Norte. O evento reuniu profissionais da saúde, estudantes e a comunidade em geral, com o objetivo de promover informação, prevenção e diagnóstico precoce da doença. Com palestras, debates e troca de experiências, o simpósio marcou um importante passo na luta contra o câncer de pulmão na região, reforçando a importância do cuidado com a saúde respiratória. Na fotos os médicos palestrante Aline Câmara, Lívia Bessa, Rita Pereira, Juliana Resende, Izabela Patriota e Reinaldo Moraes.

FÉRIAS

O pecuarista Dito Saturnino tirou merecidas férias e escolheu o Chile como primeiro destino, onde aproveitou para explorar sua paixão pela boa gastronomia e pelos vinhos renomados da região. Em seguida, fez uma parada no Rio de Janeiro e viveu uma experiência única ao visitar o restaurante Madame Lympe, recentemente estrelado no Guia Michelin 2025. Lá, teve o privilégio de conhecer pessoalmente o renomado chef Chez Claude, um dos grandes nomes da culinária contemporânea, tornando a viagem ainda mais especial e memorável.

FESTIVAL DO CARNEIRO

Acontece neste sábado, 20 de setembro das 16h às 22h, a 3ª edição do Festival do Carneiro, na Chácara Modero, um evento open food beneficente. Serão 6h de open food com venda de bebidas, onde será servido uma 1,5 tonelada de carneiro, abatidos no frigorífico Annasara. O evento terá a atração nacional Léo Rodrigues e atrações locais a banda de Rock Machine Blues, sertanejo com Gil e Banda, Dj Carlos.

O BOTICÁRIO

Zaad Intense, do Boticário, acaba de chegar ao portfólio de perfumaria masculina da marca, inspirado na travessia do Cabo Horn, no Chile, uma das rotas mais desafiadoras e lendárias para os navegantes. A fragrância é a versão mais potente de Zaad Tradicional, revelando uma versão mais intensa do DNA icônico da marca. Ela também conta com o exclusivo Acorde Driftwood, inspirado na madeira flutuante, que agrega notas amadeiradas, sofisticação e complexidade olfativa a ela, traduzindo a força e a intensidade do espírito destemido do explorador moderno.

Além disso, o eau de parfum traz consigo a tecnologia Thalassogaia, que mimetiza o ecossistema oceânico e o traduz olfativamente, trazendo seus atributos e mantendo o tom aquático da linha, enquanto proporciona robustez a uma fragrância genuinamente amadeirada e aromática, com elementos de diferenciação desejados pelo consumidor.

O lançamento eleva Zaad a um novo patamar, fortalecendo a atuação do Boticário na perfumaria masculina, com intensidade olfativa e atributos de sofisticação para os amadeirados. Para materializar essa intensidade, a narrativa que atua como plano de fundo e inspiração para a criação da fragrância alcança o ápice do espírito desbravador e aventureiro, característicos de Zaad, por meio da ligação com o mar impetuoso que está conectado a esse homem e, ao mesmo tempo, o desafia.

Intensidade em cada camada da pirâmide olfativa

Zaad Intense tem em suas notas de topo a Bergamota da Itália, Coriandro da Rússia, Zimbro, Cardamomo, Notas Verdes e Pimenta Rosa. No corpo, Cedro dos Estados Unidos, Cravo, Noz Moscada da Indonésia e Patchouli da Indonésia. Em seu desfecho, as notas de fundo se projetam com Âmbar, Musgo de Carvalho, Notas Ozônicas, Sândalo da Austrália, Vetiver e o Acorde Driftwoods. O BOTICÁRIO II

O Boticário, marca de beleza mais amada e preferida do Brasil, reforça seu compromisso com o meio ambiente e a sociedade ao consolidar a cada ano sua aposta em refis como parte de uma estratégia que vai além do consumo. O crescente interesse dos consumidores por alternativas mais sustentáveis impulsiona um movimento positivo para toda a cadeia produtiva e tem performado acima do esperado no varejo. A campanha promocional vem se superando anualmente, mas em 2025, direcionou um indicador positivo materializando essa tendência ao observar uma performance 105% acima da meta já na primeira quinzena de resultados.

A demanda e o interesse do consumidor por refis aparecem com clareza nas buscas e representa uma tendência positiva não apenas para a cadeia produtiva, do ponto de vista ESG, mas também como tração no varejo. Foram mais de 801 mil pesquisas por “refis” no e-commerce oficial do Boticário de janeiro à primeira semana de agosto.

No digital, os consumidores já elegeram seus best sellers: com mecânica “compre e leve refil”, os mais comprados são Hidratante Nativa Spa de Ameixa Negra 400ml, Ameixa 400ml, Uva Merlot 400ml, Orquídea Noire 400ml e Cuide-se Bem Deleite 400ml. Além do resultado positivo no varejo desde 2021, a estratégia de refis reforça amparado na eficiência em usos de recursos e custos na cadeia. Na linha Nativa SPA, um refil de 350 ml utiliza 78% menos plástico do que a embalagem regular de 400 ml. A marca estima que a escolha por refis evita cerca de 280 toneladas de resíduos por ano, com integração ao Boti Recicla, programa que recolhe embalagens de qualquer marca e as destina a cooperativas parceiras — iniciativas que reduzem desperdício, preservam margens e reforçam reputação junto a consumidores e franqueados.

Tenham todos um ótimo fim de semana.