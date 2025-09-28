Ana Castela e Zé Felipe desembarcam no Pantanal com Poliana, Leonardo e amigos

Ana Castela e Zé Felipe desembarcaram neste domingo (28/9) no Pantanal, acompanhados de Poliana Rocha, Leonardo e outros amigos próximos, para aproveitar o fim de semana em clima familiar. O suposto casal, ainda sem oficializar o relacionamento, seguiu para a região logo após passagens por Goiânia e Jaguariúna (SP), onde Ana se apresentou na noite da última sexta-feira (26/9).

Nos stories, a Boiadeira compartilhou registros do início da viagem, antecipada com exclusividade pelo portal LeoDias.

Em tom de brincadeira, ela mostrou o look que Leonardo escolheu para viajar ao som de “Eu Sou a Diva que Você Quer Copiar”, de Valesca Popozuda.

Já em outros vídeos, aparece se divertindo no rio ao lado de Zé Felipe e da amiga Duda Bertelli. O inseparável amigo Odorico também marcou presença.

Poliana Rocha confirma Zé Felipe e Ana Castela Reprodução / Instagram: @poliana e @zefelipe Ana Castela e Zé Felipe Foto: Reprodução/Instagram

No sábado (27/9), durante show de Zé Felipe em Aparecida de Goiânia (GO), Ana subiu ao palco para uma participação especial.

A interação entre os dois chamou atenção do público, com o cantor trocando olhares de admiração com a artista. Ana chegou ao evento acompanhada de Poliana Rocha, reforçando ainda mais os rumores sobre a proximidade com a família do sertanejo.