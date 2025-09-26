Ana Castela e Zé Felipe vão embarcar em viagem com família do cantor; saiba o destino

Uma nova viagem promete movimentar ainda mais os rumores em torno de Zé Felipe e Ana Castela. Depois de uma série de deslocamentos juntos nas últimas semanas, o cantor e a Boiadeira vão compartilhar momentos especiais em um destino que envolve não apenas os dois, mas também pessoas muito próximas, conforme descobriu o portal LeoDias nesta sexta-feira (26/9).

A reportagem descobriu, com exclusividade, que o casal deve embarcar, neste fim de semana, rumo ao Pantanal na companhia da família de Zé Felipe. A viagem terá a presença de Leonardo, Poliana Rocha e amigos do casal, mas sem os filhos do cantor. A programação começa após a passagem deles por Jaguariúna, onde Ana Castela se apresenta nesta sexta. Depois do show, os dois seguem para Goiânia, ponto de partida da nova etapa em grupo.

A proximidade entre Ana e os familiares de Zé Felipe vem crescendo a cada encontro. Recentemente, a sertaneja já havia sido vista em clima descontraído ao lado de Leonardo, que fez questão de brindar com a cantora durante uma gravação musical.

O ritmo intenso de viagens tem alimentado ainda mais a curiosidade do público. No início da semana, os dois estiveram em Londrina, no Paraná, acompanhados da família de Ana. Logo depois, desembarcaram em Jundiaí, São Paulo, e se instalaram no apartamento do cantor, na Zona Sul da capital paulista. As aparições em diferentes cidades mantêm os dois sob os holofotes e ampliam as especulações de um possível romance.

A viagem para o Pantanal, desta vez, marca uma novidade: pela primeira vez, Ana e Zé vão compartilhar dias de lazer ao lado de toda a família do cantor. A escolha do destino, o preferido da família de Zé (vale lembrar que é um dos destinos preferidos de Leonardo), dá sinais de que a aproximação está cada vez mais consolidada, mesmo que nenhum dos dois tenha confirmado publicamente o relacionamento, pelo menos até o momento.