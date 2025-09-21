Ana Castela ganha presente incomum de fãs e diverte seguidores com reação: “Meu exército”

A cantora Ana Castela viveu uma situação curiosa e divertida no último fim de semana. Depois de se apresentar em Paracatu, em Minas Gerais, no sábado (20/9), a artista foi surpreendida por fãs com um presente nada comum: quatro pintinhos dentro de uma caixinha de papelão forrada especialmente para acomodá-los. A sertaneja não escondeu a empolgação e mostrou tudo em seus stories, chamando o gesto de “o melhor presente da minha vida”.

Em tom de brincadeira, Ana comentou que os admiradores pensaram em reforçar o que ela chama de “exército”. “Ganhei o melhor presente de toda a minha vida. Assim, eles pensaram no meu exército, para aumentar o meu exército. Quem entende, entende! Olha aqui, gente, o que ganhei hoje: quatro pintinhos. Agora você pensa aqui. Vou embora cuidando”, disse, rindo. O vídeo rapidamente repercutiu entre os seguidores, que se divertiram com a naturalidade da artista ao lidar com o inusitado mimo.

Ana Castela logo ao sair do show em Paracatu, Minas Gerais, mostrando um dos pintinhos que ganhou Reprodução: Instagram/@anacastelacantora Ana mostrando um momento surpresa: o pintinho fez cocô em sua roupa! Reprodução: Instagram/@anacastelacantora Pintinhos estão no rancho em Londrina, Paraná Reprodução: Instagram/@anacastelacantora Ana Castela na gravação de seu DVD direto de Barretos Reprodução: Instagram/@anacastelacantora Ana Castela Reprodução: Instagram/@anacastelacantora

A cantora também mostrou a pequena caixa adaptada para os bichinhos, descrevendo-a como uma “mansão” para os novos companheiros. No dia seguinte, voltou a aparecer nas redes com um deles no colo e falou sobre um episódio inesperado: “Olha aqui, gente. Ele cagou em mim e dormiu!”. O comentário descontraído arrancou risadas dos fãs, que lotaram as publicações de mensagens carinhosas.

Neste domingo (21/9), Ana compartilhou aos seguidores a saga dos pintinhos e revelou que eles foram para o rancho em Londrina, no Paraná, onde a cantora vive com a família há cerca de dois anos.

Conhecida por manter uma relação próxima com seu público, Ana Castela já recebeu diversos presentes criativos de admiradores ao longo da carreira, mas dessa vez o registro ultrapassou a barreira do inusitado e reforçou o carinho que ela inspira. O episódio viralizou e se tornou assunto entre seus fãs-clubes.