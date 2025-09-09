Ancelotti destaca dificuldades da partida e faz balanço de novos nomes

Na noite desta terça-feira (9/9), o Brasil perdeu para a Bolívia por 1 x 0 e se despediu das Eliminatórias Sul-Americanas com uma derrota. Em coletiva após o jogo, o treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, comentou sobre a dificuldade de enfrentar os bolivianos em sua casa.
Além do fator da altitude, o italiano apontou para os truques feitos por funcionários do estádio de El Alto. Nos minutos finais da partida, gandulas sumiram com as bolas, retardando a continuidade do jogo. Veja a resposta do treinador:
“O futebol foi um pouco diferente do que se passa no campo de jogo. Um objetivo gigante para a Bolívia: parabéns pra eles. Quem tem que controlar isso (questão dos gandulas) não são jogadores, nem treinador, nem presidente, são os oficiais”, comentou o treinador do Brasil.
Além disso, Ancelotti fez um balanço sobre as novidades na Seleção Brasileira convocados para esta Data Fifa e do time que entrou em campo diante dos bolivianos . Segundo o treinador, o time melhorou em alguns aspectos e estes novos jogadores terão outras oportunidades.
“Quero dar minutos a todos, porque trabalharam bem na semana. Fizeram ótimo jogo contra o Chile no Maracanã. Queria usar esse jogo para os jogadores que trabalharam muito bem. Então terão outras oportunidades. (…) Foram bons 10 dias, onde conheci os jogadores. O time melhorou alguns aspectos de jogo. O de hoje foi único: foi muito complicado para a gente”, avaliou.
Por fim, o italiano falou sobre o processo de evolução necessário para a equipe chegar preparado para a Copa do Mundo de 2026.
“Nosso objetivo é estar no nosso melhor nível quando o Mundial chegar. Podemos estar bem quando começar”, concluiu.