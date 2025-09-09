Ancelotti destaca dificuldades da partida e faz balanço de novos nomes

Na noite desta terça-feira (9/9), o Brasil perdeu para a Bolívia por 1 x 0 e se despediu das Eliminatórias Sul-Americanas com uma derrota. Em coletiva após o jogo, o treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, comentou sobre a dificuldade de enfrentar os bolivianos em sua casa.

Leia também

Além do fator da altitude, o italiano apontou para os truques feitos por funcionários do estádio de El Alto. Nos minutos finais da partida, gandulas sumiram com as bolas, retardando a continuidade do jogo. Veja a resposta do treinador:

“O futebol foi um pouco diferente do que se passa no campo de jogo. Um objetivo gigante para a Bolívia: parabéns pra eles. Quem tem que controlar isso (questão dos gandulas) não são jogadores, nem treinador, nem presidente, são os oficiais”, comentou o treinador do Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Metrópoles Esportes (@metropolesesportes)

Leia também

Além disso, Ancelotti fez um balanço sobre as novidades na Seleção Brasileira convocados para esta Data Fifa e do time que entrou em campo diante dos bolivianos . Segundo o treinador, o time melhorou em alguns aspectos e estes novos jogadores terão outras oportunidades.

“Quero dar minutos a todos, porque trabalharam bem na semana. Fizeram ótimo jogo contra o Chile no Maracanã. Queria usar esse jogo para os jogadores que trabalharam muito bem. Então terão outras oportunidades. (…) Foram bons 10 dias, onde conheci os jogadores. O time melhorou alguns aspectos de jogo. O de hoje foi único: foi muito complicado para a gente”, avaliou.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Bolívia e Brasil se enfrentaram pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Buda Mendes/Getty Images 2 de 5

A Bolívia está classificada para a repescagem da Copa do Mundo de 2026

Buda Mendes/Getty Images 3 de 5

Seleção Brasileira antes da partida diante da Bolívia

Buda Mendes/Getty Images 4 de 5

Os Bolivianos venceram a partida por 1 x 0

Buda Mendes/Getty Images 5 de 5

Jogadores da Bolívia comemorando

Buda Mendes/Getty Images

Por fim, o italiano falou sobre o processo de evolução necessário para a equipe chegar preparado para a Copa do Mundo de 2026.

“Nosso objetivo é estar no nosso melhor nível quando o Mundial chegar. Podemos estar bem quando começar”, concluiu.