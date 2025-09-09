Ancelotti pode bater meta que não era alcançada desde Tite; saiba qual

Um dos primeiro saltos positivos com Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira foi a melhora defensiva. É a primeira vez no ciclo da Copa de Mundo de 2026 que a Canarinho fica três jogos seguidos sem sofrer gol.

Além disso, caso o Brasil termine o jogo desta terça-feira (9/9), contra Bolívia, sem tomar gols, a marca aumenta. Será a primeira vez em quatro anos que o país verde e amarelo fica sem ter a meta vazada em quatro partidas seguidas. No total, o máximo foram seis confrontos sem sofrer gols, entre 2020 e 2021.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Ancelotti em coletiva de imprensa

@rafaelribeirorio / CBF 2 de 4

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.

Rafael Ribeiro/ CBF 3 de 4

Ricardo Moreira/Getty Images 4 de 4

Buda Mendes/Getty Images

Leia também

Relembre os gols sofridos durante o ciclo

Ramon Menezes

3 jogos

1 vitória

2 derrotas

7 gols marcados

7 gols sofridos

2,33 gols sofridos por jogo

Fernando Diniz

6 jogos

2 vitórias

1 empate

3 derrotas

8 gols marcados

7 gols sofridos

1,16 gols sofridos por jogo

Dorival Júnior

16 jogos

7 vitórias

6 empates

3 empates

25 gols marcados

17 gols sofridos

1,06 gols sofridos por jogo

Carlo Ancelotti

3 jogos

2 vitórias

1 empate

4 gols marcados

0 gols sofridos

A Seleção Brasileira visita a Bolívia, no Estádio de El Alto, às 20h30 (de Brasília), pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. A equipe de Carlo Ancelotti já está classificada para o Mundial, enquanto os bolivianos jogam por uma vaga na repescagem.