Ancelotti pode bater meta que não era alcançada desde Tite; saiba qual

Um dos primeiro saltos positivos com Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira foi a melhora defensiva. É a primeira vez no ciclo da Copa de Mundo de 2026 que a Canarinho fica três jogos seguidos sem sofrer gol.
Além disso, caso o Brasil termine o jogo desta terça-feira (9/9), contra Bolívia, sem tomar gols, a marca aumenta. Será a primeira vez em quatro anos que o país verde e amarelo fica sem ter a meta vazada em quatro partidas seguidas. No total, o máximo foram seis confrontos sem sofrer gols, entre 2020 e 2021.
Relembre os gols sofridos durante o ciclo
Ramon Menezes
3 jogos
1 vitória
2 derrotas
7 gols marcados
7 gols sofridos
2,33 gols sofridos por jogo
Fernando Diniz
6 jogos
2 vitórias
1 empate
3 derrotas
8 gols marcados
7 gols sofridos
1,16 gols sofridos por jogo
Dorival Júnior
16 jogos
7 vitórias
6 empates
3 empates
25 gols marcados
17 gols sofridos
1,06 gols sofridos por jogo
Carlo Ancelotti
3 jogos
2 vitórias
1 empate
4 gols marcados
0 gols sofridos
A Seleção Brasileira visita a Bolívia, no Estádio de El Alto, às 20h30 (de Brasília), pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. A equipe de Carlo Ancelotti já está classificada para o Mundial, enquanto os bolivianos jogam por uma vaga na repescagem.