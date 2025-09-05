anchieta-30-anos:-hospital-que-cresceu-com-taguatinga

Três décadas de portas abertas, inovação e referência em saúde. Inaugurado em 6 de setembro de 1995, o Hospital Anchieta chega aos 30 anos como testemunha e protagonista do desenvolvimento de Taguatinga e do Distrito Federal. A trajetória se entrelaça com a vida de milhares de famílias. São histórias de superação, avanços tecnológicos e excelência no cuidado, uma marca reconhecida não só na região, mas também em premiações nacionais e internacionais.

“Há 30 anos, caminhamos guiados pela ciência, pela tecnologia e, acima de tudo, pelo amor à vida. Celebramos nossa história com gratidão e seguimos olhando para o futuro com coragem e propósito. Nosso compromisso é continuar cuidando, transformando e acolhendo.” É assim que o diretor médico corporativo da Kora Saúde, Dario Ferreira, resume a trajetória do hospital.

Um começo visionário

O projeto do Anchieta nasceu do pioneirismo do médico obstetra Délcio Pereira Rodrigues, que imprimiu, desde o início, uma cultura de acolhimento, valorização da equipe e busca incansável pela qualidade.

Essa marca humana, presente desde a inauguração, foi a base sobre a qual se construiu a reputação do hospital, reconhecido hoje pelo cuidado com as pessoas, por investimentos em formação e por políticas de valorização profissional.

Do nascimento ao pioneirismo

O hospital abriu as portas quando Taguatinga já pulsava como polo de crescimento no DF. O objetivo era claro: oferecer atendimento de excelência com o que havia de mais moderno em medicina.

O primeiro parto, a primeira cirurgia, o primeiro bebê de proveta nascido na instituição, o primeiro transplante.

Cada marco foi mais do que um avanço do hospital, foi um passo à frente em prol da saúde de toda a comunidade.

Em 2000, o Anchieta tornou-se o primeiro hospital da América Latina a receber a certificação ISO 9001, referência internacional em gestão de qualidade.

“O compromisso com a excelência é inegociável”, destaca o diretor médico corporativo da Kora Saúde.

“Ao longo dessas três décadas, investimos continuamente em tecnologia, estrutura e, acima de tudo, na capacitação dos nossos profissionais. Estar em Taguatinga é um orgulho, porque crescemos junto com as famílias e com a cidade. Cuidar, inovar e acolher são nossos princípios”, reforça.

Pioneirismo, inovação e inclusão

Ao longo dos anos, o Anchieta ampliou fronteiras: foi pioneiro em reprodução assistida no DF, criou o Banco de Leite, investiu em centros de excelência em oncologia e radiologia e inaugurou o Hospital da Mulher – sempre com foco no cuidado integral.

“Somos referência em atendimento, com certificações internacionais que comprovam nossos padrões de qualidade e segurança”, pontua o diretor do Hub DF da Kora Saúde, Marcello Caio.

“Trabalhamos para unir tecnologia de ponta, como o recente Centro de Cirurgia Robótica – o primeiro da região com o sistema Da Vinci X –, e um modelo de atenção cada vez mais acolhedor. Tudo isso motiva a equipe e traz orgulho não só para a Kora Saúde, mas também para toda a população do DF”, ressalta o diretor.

Esse compromisso se reflete nos reconhecimentos acumulados: o Anchieta é o único de Taguatinga a figurar no ranking mundial da revista Newsweek. Além disso, obteve o Angels Awards Platina e o Gold Seal of Approval da Joint Commission International (JCI), acumulou títulos como o UTI Top Performer e foi o primeiro hospital do DF a receber, em 2018, o selo GPTW – Melhores Lugares para Trabalhar.

Foi em 2021, há pouco mais de quatro anos, que o hospital foi adquirido pela Kora Saúde, um dos maiores grupos hospitalares do Brasil. O diretor Marcello Caio lembra que estar em uma rede fortalece o compromisso do Anchieta com a excelência: “O DNA da Kora é ser um sistema de saúde que cuida das pessoas por toda a vida, e essa sempre foi a missão do Anchieta no Distrito Federal”.

“Nossa história é construída por pessoas.” É como define o diretor técnico do hospital, Deivson Mundim. Ele completa: “Uma instituição de saúde é feita por pessoas. Profissionais de diferentes áreas constroem, dia a dia, a reputação do Anchieta. Investimos em capacitação, formamos times coesos e apaixonados pelo que fazem. O resultado é um cuidado que se reflete no reconhecimento dos pacientes e em indicadores objetivos de qualidade”.

Desde 1995, o Hospital Anchieta é sinônimo de acolhimento em momentos decisivos, avanço científico e responsabilidade social, participando ativamente de programas de prevenção, campanhas de vacinação e ações de impacto comunitário.

Segundo o diretor técnico, em toda a trajetória, o Hospital Anchieta se manteve atento aos avanços da medicina e da tecnologia sem jamais perder de vista aquilo que está na essência da história: acolher pessoas e cuidar delas.

“O compromisso com a saúde da comunidade está presente em cada conquista, em cada sorriso recebido e em cada vida transformada nesses corredores. Ao celebrar este aniversário, projetamos o futuro com a mesma energia: inovar para cuidar e servir Taguatinga, o DF e o Brasil cada vez melhor”, conclui Deivson Mundim.

Hospital Anchieta

