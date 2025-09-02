Andreas Pereira desembarca no Brasil com camisa do Palmeiras. Fotos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
andreas-pereira-desembarca-no-brasil-com-camisa-do-palmeiras.-fotos

Reforço do Palmeiras, Andreas Pereira desembarcou em São Paulo no fim da noite dessa segunda-feira (1º/9). Acompanhado da família, o novo camisa oito do clube paulista chegou vestido com a terceira camisa do time Alviverde, que homenageia a Seleção Brasileira.

O meio-campista de 29 anos desembarcou em setor de voos particulares, no aeroporto de Guarulhos, e passou pelo local sem contato com a imprensa. Apesar da chegada, a data da apresentação do jogador ainda não foi anunciada.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

O jogador foi anunciado na sexta-feira (29/8). O meia que chega do Fulham, da Inglaterra, passou por exames médicos e acertou vínculo com o Alviverde até o fim de 2028. Andreas foi contratado pelo Verdão pelo valor de 10 milhões (aproximadamente R$ 63 milhões).

Valor abaixo

Ele chega por um valor abaixo do esperado. No começo do ano, o time treinado por Abel Ferreira tentou a compra por 20 milhões de euros (R$ 127 milhões), mas com contrato vigente até julho de 2026 e o desejo de sair do atleta, esse valor decaiu.

Além disso, em janeiro, o jogador estava esperançoso por uma abordagem do Flamengo, que não aconteceu. Ele retorna ao Brasil para facilitar o retorno à Seleção Brasileira, treinada por Carlo Ancelotti.

Números de Andreas Pereira pelo Fulham
Jogos: 119
Gols: 10 gols
Assistências: 15 assistências

4 imagensFechar modal.1 de 4

Rafael Ribeiro / CBF2 de 4

Alex Broadway/Getty Images3 de 4

Harry Murphy – Danehouse/Getty Images4 de 4

Matthew Ashton – AMA/Getty Images

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.