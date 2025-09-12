Andressa se irrita após Virginia ligar para Gusttavo Lima, diz Leo Dias

Um telefonema de Virginia Fonseca para Gusttavo Lima, feito — segundo Leo Dias — para tratar da compra do jatinho do cantor, virou assunto nas redes e teria causado desconforto em Andressa Suíta. A situação foi relembrada por Leo Dias no Melhor da Tarde desta quinta-feira (9/11) e colocou frente a frente duas das maiores influenciadoras do país, com internautas divididos entre críticas e defesa.

O que foi dito no programa

De acordo com Leo Dias, Virginia buscou diretamente Gusttavo para negociar a aeronave, sem intermediar a conversa por terceiros. O movimento, de cunho comercial, teria desagradado Andressa, que não se sentiu confortável por não ter sido envolvida. O jornalista resgatou ainda um episódio recente em que Andressa, sem perceber, compartilhou uma notícia sobre uma ligação de Virginia para Neymar, em plena madrugada — tema que, à época, teria incomodado Bruna Biancardi.

Por que isso incomodou

Nos bastidores, a leitura é que ligações diretas, mesmo com objetivo de negócios, podem soar “pessoais” quando envolvem figuras públicas, casais conhecidos e patrimônios de alto valor. Para fãs de Andressa, a abordagem de Virginia teria sido “pouco cuidadosa”; já para defensores da criadora, foi apenas ação executiva de quem centraliza decisões financeiras e logísticas da própria família.

Reação do público

O assunto rapidamente se espalhou. Entre críticas e apoios, uma parte do público apontou “insegurança” das mulheres envolvidas; outra ressaltou que Virginia costuma liderar negociações — algo que o próprio Zé Felipe já sugeriu, ao dizer que ela toca grande parte dos negócios da casa. A pergunta que ficou no ar foi: “E na casa de Gusttavo, quem centraliza esse tipo de negociação?”

Contexto recente

A lembrança do caso Neymar/Biancardi alimentou comparações e memes. Ainda que os episódios sejam distintos, a narrativa da “ligação inconveniente” reapareceu, criando terreno para leituras passionais nas redes — onde a fronteira entre vida pessoal e decisões de trabalho costuma se confundir quando o assunto é celebridade.

Fontes: Metrópoles

Redigido por ContilNet.