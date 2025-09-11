Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava

Andressa Suita se manifestou nas redes sociais após rumores apontarem que ela seria o motivo de um suposto desentendimento entre Gusttavo Lima e Thiago Brava. Por meio de sua assessoria jurídica, a influenciadora classificou as informações como falsas e afirmou que adotará providências legais contra quem “tenta macular” sua imagem e a de sua família.

Na nota, a equipe de Andressa negou que ela tenha encontrado “conversas comprometedoras” entre os sertanejos e também desmentiu qualquer contato com Lisa Ritter, esposa de Thiago Brava. O texto ainda rebate a versão de que Andressa teria feito exigências sobre a vida pessoal ou profissional de Gusttavo Lima.

Thiago Brava, por sua vez, minimizou o assunto e disse que não houve briga. Segundo ele, apesar de um “climinha esquisito” em um episódio específico, os dois já haviam conversado e seguido em paz — inclusive dividiram palco em show recente em São Luís.

Entenda o caso

Os boatos ganharam força após publicação do jornalista Matheus Baldi, da IstoÉ Gente, que atribuiu a tensão a supostas mensagens trocadas entre os artistas. No último sábado (6/9), em um show em Goiânia, Gusttavo e Thiago chegaram a brincar no palco sobre “deixar de seguir” no Instagram e ausências em eventos, o que reforçou a curiosidade do público nas redes.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.