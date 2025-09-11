11/09/2025
Universo POP
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen
Horóscopo desta quinta-feira: lua minguante em Touro pede pé no chão e bons cuidados
Conheça Tocanna, a cantora de IA por trás do proibidão viral sobre São Paulo
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo

Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava

Em nota, modelo chama de “inverídicas” as versões de que teria descoberto mensagens “comprometedoras” entre os cantores e diz que tomará medidas jurídicas; Thiago Brava também nega briga

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Andressa Suita se manifestou nas redes sociais após rumores apontarem que ela seria o motivo de um suposto desentendimento entre Gusttavo Lima e Thiago Brava. Por meio de sua assessoria jurídica, a influenciadora classificou as informações como falsas e afirmou que adotará providências legais contra quem “tenta macular” sua imagem e a de sua família.

Na nota, a equipe de Andressa negou que ela tenha encontrado “conversas comprometedoras” entre os sertanejos e também desmentiu qualquer contato com Lisa Ritter, esposa de Thiago Brava. O texto ainda rebate a versão de que Andressa teria feito exigências sobre a vida pessoal ou profissional de Gusttavo Lima.

Instagram/Reprodução

Thiago Brava, por sua vez, minimizou o assunto e disse que não houve briga. Segundo ele, apesar de um “climinha esquisito” em um episódio específico, os dois já haviam conversado e seguido em paz — inclusive dividiram palco em show recente em São Luís.

Entenda o caso

Os boatos ganharam força após publicação do jornalista Matheus Baldi, da IstoÉ Gente, que atribuiu a tensão a supostas mensagens trocadas entre os artistas. No último sábado (6/9), em um show em Goiânia, Gusttavo e Thiago chegaram a brincar no palco sobre “deixar de seguir” no Instagram e ausências em eventos, o que reforçou a curiosidade do público nas redes.

Fonte: Metrópoles
Redigido por ContilNet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost