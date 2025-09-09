Andressa Suita rebate vídeo que liga Gusttavo Lima ao “satanismo”

Andressa Suita se manifestou nas redes sociais após a circulação de um vídeo em que um influenciador associa Gusttavo Lima ao “satanismo”. Nos comentários da postagem, a esposa do cantor repudiou a narrativa e afirmou que o criador do conteúdo estava tentando “lacrar em cima dos outros”.

O vídeo polêmico baseia-se em um trecho antigo de podcast no qual Gusttavo relata ter ouvido, quando jovem, em um centro espírita, que seu sucesso chegaria após “oito luas”. O autor também alega ter visto supostos símbolos ocultistas no mais recente DVD do sertanejo. A leitura foi rebatida por Andressa, que escreveu: “Deus é mais! Tá repreendido! Para de querer lacrar em cima dos outros!”

A gravação gerou ampla repercussão nas redes. Enquanto parte do público criticou as teorias do influenciador, outros cobraram responsabilidade sobre acusações sem evidências. Até o momento desta publicação, Gusttavo Lima não havia se manifestado sobre o assunto em seus perfis.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: contilnet