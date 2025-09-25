Angélica se declara à filha Eva no aniversário de 13 anos: “Minha menina, minha bailarina”

25/09/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Após receber uma homenagem pública do pai, o apresentador Luciano Huck, Eva ganhou uma declaração emocionante da mãe, Angélica, em seu aniversário de 13 anos, nesta quinta-feira (25/9). Em publicação no Instagram com vários registros, a apresentadora destaca o amor e o orgulho de ser mãe da adolescente.

“13 anos. A adolescência, esse portal cheio de descobertas, aprendizados e sonhos. O 13 sempre foi o meu número da sorte, e como não acreditar ainda mais nisso, se justamente agora ele se une à sorte maior da minha vida: você. Ter você como minha filha é o maior presente que o universo poderia me dar. Sorte a minha por ter sido escolhida para ser sua mãe, para caminhar ao seu lado, para aprender e crescer junto com você”, inicia Angélica.

Reprodução/Instagram/@angelicaksy
Eva completa 13 anos e ganha declaração emocionante da mãeReprodução/Instagram/@angelicaksy
Reprodução/Instagram/@angelicaksy
Eva completa 13 anos e ganha declaração emocionante da mãeReprodução/Instagram/@angelicaksy
Reprodução/Instagram/@angelicaksy
Eva completa 13 anos e ganha declaração emocionante da mãeReprodução/Instagram/@angelicaksy
Reprodução/Instagram/@angelicaksy
Eva completa 13 anos e ganha declaração emocionante da mãeReprodução/Instagram/@angelicaksy
Reprodução/Instagram/@angelicaksy
Eva completa 13 anos e ganha declaração emocionante da mãeReprodução/Instagram/@angelicaksy
Reprodução/Instagram/@angelicaksy
Eva completa 13 anos e ganha declaração emocionante da mãeReprodução/Instagram/@angelicaksy
eva e angelica 2
Eva completa 13 anos e ganha declaração emocionante da mãe

“Obrigada, minha menina, minha bailarina, por ser luz, por ser essência, por me ensinar tanto com sua presença! Hoje e sempre, celebro você, com amor, orgulho e gratidão infinitos. Feliz 13 anos!”, completa a mulher de Luciano. O casal também é pai de Joaquim, de 20 anos, e Benício, de 17.

O post da comunicadora recebeu uma enxurrada de mensagens de felicitações à Eva: “Viva!”, escreve Adriane Galisteu. “Viva a Eva! Linda demais!”, diz a ex-Paquita Tatiana Maranhão. “Que alegria! Parabéns, Eva! Princesa!”, fala Claudia Leitte. “Que lindas! Parabéns, Eva!”, destaca Sonia Abrão. “Linda!”, escreve Grazi Massafera.

