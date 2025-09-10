Aniversário de Sula Ximenes reforça obras de Gladson e presença feminina no comando do Deracre

Servidores do Deracre celebraram, nesta quarta-feira, 10, o aniversário de Sula Ximenes, a primeira mulher a presidir, em mais de 60 anos, o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre).

“Estar à frente do Deracre a pedido do governador Gladson Cameli é uma responsabilidade enorme. Cada estrada recuperada, cada ponte erguida significa transformar a vida de famílias inteiras. Neste aniversário, o que mais me motiva é ver que nosso trabalho chega a quem mais precisa”, afirmou Sula Ximenes.

Desde março de 2024, Sula coordena mais de 100 frentes de obras em todo o estado. Em Xapuri, foi entregue a Estrada da Variante, uma demanda antiga da população. No Juruá, a duplicação da AC-405 acrescentou 11 km de pista, garantindo acesso seguro a Cruzeiro do Sul.

Na Operação Ramais 2024, inicialmente prevista para recuperar 3,5 mil km de estradas, foram recuperados 9,4 mil km, com o uso de 500 máquinas e mais de 200 trabalhadores, em parceria com as prefeituras. Foram aplicadas 14 mil toneladas de massa asfáltica, construídas 70 pontes e revitalizados cinco aeródromos com iluminação noturna, permitindo mais de 12 mil voos em áreas isoladas.

Em Rio Branco, a Via Chico Mendes foi totalmente asfaltada. Em Manoel Urbano, foi entregue o novo aeródromo iluminado. Em Mâncio Lima, foram reformados o parque público e construída a Ponte do Viola. Também foram recapeados o Ramal Granada (Acrelândia) e o Ramal do Açaí (Porto Acre), além da reconstrução de pontes nos ramais Joaquim Souza (Feijó) e Icuriã (Assis Brasil).

Nas rodovias estaduais, o Deracre executou serviços de pavimentação e manutenção na AC-40 (Senador Guiomard), AC-10 (Porto Acre), AC-90 (Vila Verde), AC-485 (BR-317 a Xapuri) e AC-475 (Acrelândia a Plácido de Castro), garantindo mais segurança e fluidez no trânsito.

Em 2025, o órgão concentra esforços em novas frentes: a Ponte da Sibéria (Xapuri), a pavimentação da AC-445 (Bujari a Porto Acre), a pavimentação do Ramal dos Paulistas (Porto Acre), além da construção da nova Orla de Brasileia e da Passarela do Rio Amônia (Marechal Thaumaturgo), ações que vão melhorar a mobilidade e a infraestrutura local.

Com mais de R$ 900 milhões em investimentos, o Deracre segue um ano de trabalho intenso, com entregas em todas as regiões do Acre, consolidando resultados em rodovias, ramais, pontes e aeródromos.