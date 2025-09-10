Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo

Horas antes da comemoração do primeiro aniversário de José Leonardo, Virginia Fonseca e Zé Felipe realizaram o batizado do caçula, em Goiânia. A influenciadora mostrou nos stories os bastidores da celebração, o look escolhido para a igreja e o traje do filho, que ganhou um colar com o nome gravado — presente do padrinho Hebert, melhor amigo e assessor de Virginia. A madrinha é Monyque Isabella, irmã de Zé Felipe.

Durante os vídeos, Virginia explicou que a família faria o batizado e, em seguida, seguiria para a festa temática “A Fazenda de José Leonardo”, com cenografia inspirada no universo country — celeiros, botas gigantes e detalhes rústicos, em produção que levou mais de uma semana de preparação.

🚨VEJA: Virgínia e Zé Felipe batizam o filho, José Leonardo, com o padre Marcos Rogério, em Goiânia. pic.twitter.com/8HKNlFxLQP — CHOQUEI (@choquei) September 9, 2025

Entre as atrações da noite, Mari Fernandez encabeça o show, com participações de DJ John e dos sertanejos Thiago Brava e Israel Novaes. José Leonardo é o terceiro integrante da família, que também conta com Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 2.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet