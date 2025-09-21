Antes de falecer, JP Mantovani detalhou encontro divino após nascimento da filha

O apresentador e modelo JP Mantovani, que morreu neste domingo (21/9) aos 46 anos, foi lembrado não apenas por sua carreira, mas também pela sensibilidade com que falava da família. O “Programa da Maravilha”, apresentado por Mara Maravilha na Rede Gospel de Televisão, resgatou uma entrevista na qual JP contou que o nascimento da filha Antonella, fruto do relacionamento com a cantora Lí Marttins, ex-Rouge, foi o momento em que sentiu seu primeiro grande contato com Deus.

“Ela veio e foi quando tive o maior contato com Deus, porque é filho. Pô, é bizarro o amor que você sente, a paixão”, disse, emocionado.

Na conversa, JP recordou que após o aniversário de um ano da filha passou a enxergar sua vida de uma nova forma. Segundo ele, a experiência trouxe admiração e respeito ainda maiores pela companheira, que estava na época separada dele. “Depois do aniversário de um ano da nossa filha, que eu comecei a enxergar e olhar a família dela, a minha, a gente, e eu falei: ‘Caramba, será que eu sou o único tonto aqui que não tem uma família? Deus me deu uma família e o tonto aqui que não está enxergando?’. E ela também, por outros motivos, a gente distante, mas a gente se dava tão bem. E depois que a Antônia nasceu, eu comecei a enxergar a Lí de uma outra forma. De uma forma de admiração, de uma mulher bacana, forte, firme, trabalhadora, temente a Deus – ela é muito forte, a parte religiosa dela”.

JP destacou que nunca havia vivido desentendimentos graves com Lí Marttins e que a união da família se fortaleceu na fé. “Ali que eu foquei em Deus, olha, e é isso”, disse, ao relembrar uma visita ao Santuário de Aparecida, local que descreveu como fonte de paz e inspiração.

O apresentador também refletiu sobre a longevidade da relação com a ex-integrante do grupo Rouge. “No total, nove anos juntos”, contou, emocionado, destacando a caminhada ao lado da cantora e da filha.

A lembrança da entrevista foi compartilhada nas redes sociais como homenagem póstuma. “Hoje nos despedimos dele: JP Mantovani. Que o Senhor conforte o coração da Lí Marttins, da pequena Antonella e de toda sua família e amigos que o amavam”, publicou o perfil do programa.

O modelo e apresentador conhecido por participações em “A Fazenda” e “Power Couple”, morreu na madrugada deste domingo (21/9) após um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ele colidiu com um caminhão de limpeza e teve o óbito constatado no local. Era casado com a cantora Lí Marttins e deixa uma filha.